FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
26
Печать

«Презренна участь стукачей». Памфилова заявила о равнодушии к возможным санкциям со стороны США

Глава ЦИК заявила о равнодушии к санкциям США

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова равнодушна к возможным санкциям со стороны США, об этом она сообщила «Интерфаксу» 23 сентября.

«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей», — сказала глава ЦИК.

Ранее комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. В ней рекомендуется рассмотреть введение санкций против 35 представителей российской власти и бизнеса, которые, по мнению ведомства, имеют отношение к нарушению прав человека. В числе таких граждан оказалась Элла Памфилова.

Согласно тексту инициативы, опубликованному комитетом, «спустя 180 дней после принятия этого закона президент должен представить соответствующим комитетам Конгресса заключение о том, действительно ли есть основания включить кого-то из данного перечня в санкционный список в рамках «закона Магнитского»».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

NAFTALIN 2000-2036
бабуля в законе. стукачей на ножи поставит... Па туууундре, па железной дороге, где мчится поезд «Воркута — Ленинград», Мы бежали с тобой, ожидая тревоги... Волки позорные!
kоt-obormot
Жаль ролик не прикрепить, что в 95 году на выборах говорила эта ренегатка.
mikkola2008
У Трофима есть хорошая песня "Аристократия помойки". Ну просто все про некоторых людей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний