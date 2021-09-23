«Презренна участь стукачей». Памфилова заявила о равнодушии к возможным санкциям со стороны США

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова равнодушна к возможным санкциям со стороны США, об этом она сообщила «Интерфаксу» 23 сентября.



«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей», — сказала глава ЦИК.



Ранее комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. В ней рекомендуется рассмотреть введение санкций против 35 представителей российской власти и бизнеса, которые, по мнению ведомства, имеют отношение к нарушению прав человека. В числе таких граждан оказалась Элла Памфилова.

