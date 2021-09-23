Столкновение трех машин на время остановило трамваи в Московском районе Петербурга и добавило работы электрикам. Жертвами ДТП пали два фонаря, которые были установлены всего месяц назад.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла днем 23 сентября на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы. По словам участника группы Бориса, сначала Renault Sandero, еще перед Благодатной, зацепил правым бортом Mercedes, затем «резко перестроился в левый ряд, и... получилось то, что на фото». «Рено» столкнулся с Mitsubishi Eclipse, и, судя по фото, машины через трамвайную выделенку вылетели на встречную полосу, по пути срубив два фонаря.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что из-за аварии действительно произошла небольшая задержка в движении трамваев: с 12:45 до 13:01. После движение возобновили в штатном режиме.
В СПб ГБУ «Ленсвет» сообщили, что с 13:30 на месте ДТП работает бригада электромонтёров. Разбиты четыре светильника. Их и сбитую опору убрали с трамвайных путей и проезжей части. Вечером освещение на проспекте включится в штатном режиме, за исключением четырех пострадавших светильников на двух опорах.
Новые фонари на Московском проспекте установили только в августе. На 7-километровом участке между встречными потоками появились 335 восьмиметровых чугунных опор с двумя светильниками на каждой.