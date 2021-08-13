FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
9
Печать

Правительственная трасса в новом свете: посмотрите, как выглядит обновлённый Московский

Московский проспект от площади Победы до Обводного осветили по-новому

Новое светодиодное освещение получила одна из самых протяженных и загруженных магистралей Петербурга, которая также считается правительственной трассой, — Московский проспект. 1 717 светильников со светодиодными матрицами установлены на 7-километровом участке от площади Победы до набережной Обводного канала. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Фонари вдоль проезжей части остались прежними, с шарообразными светильниками, а вот вместо традиционных натриевых ламп теперь светодиоды. К тому же добавлены новые фонари. Раньше они были только у тротуаров, а сейчас между встречными потоками движения транспорта установлены 335 восьмиметровых чугунных опор с двумя светильниками на каждой. Они добавляют света крайней левой и трамвайной полосам.

ПоделитьсяПоделиться

«С новым световым решением, гармонирующим по стилистике с архитектурой зданий, правительственная трасса с интенсивным автомобильным и пешеходным движением получила более равномерное освещение», — отмечают на предприятии.

Работы проведены в рамках программы по благоустройству Санкт-Петербурга на благотворительные средства ПАО «Газпром» при поддержке ассоциации «Невский свет», СПб ГБУ «Ленсвет». С 2007 года по программе реконструировали более 70 улиц, площадей, набережных и скверов, меняли тротуары, городское освещение и художественную подсветку зданий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

spb305
А детским площадкам во дворах того же Московского ни одного фонаря не досталась, на них всё тот же беспросветный мрак.
Zmeika
эх, пока была темень на рельсах, было не видно, до чего они отвратительно кривые!
vic_5e4cd1938d1a8
Отличное освещение.
Странно, что преподносится, как некий прорыв. Давно уже в5сь город надо оак осветить.
У нас в микрорайоне лет 5-6 назад дворовые территории осветили светодиодным светом. До сих пор нарадоваться не можем. От светильника до светильника ровный яркий белый свет, даже тени не образуются. В тёмное время очень комфортно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний