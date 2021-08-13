Новое светодиодное освещение получила одна из самых протяженных и загруженных магистралей Петербурга, которая также считается правительственной трассой, — Московский проспект. 1 717 светильников со светодиодными матрицами установлены на 7-километровом участке от площади Победы до набережной Обводного канала. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».



Фонари вдоль проезжей части остались прежними, с шарообразными светильниками, а вот вместо традиционных натриевых ламп теперь светодиоды. К тому же добавлены новые фонари. Раньше они были только у тротуаров, а сейчас между встречными потоками движения транспорта установлены 335 восьмиметровых чугунных опор с двумя светильниками на каждой. Они добавляют света крайней левой и трамвайной полосам.

