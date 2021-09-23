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Членам экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 выжить не удалось

Фото: 27.mchs.gov.ru
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Все члены экипажа самолета Ан-26 погибли, спасатели нашли останки на месте крушения. Об этом 23 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах. По данным ТАСС, спасатели добрались до одного из погибших членов экипажа.

До этого в ГУ МЧС по Хабаровскому краю заявляли, что с помощью вертолета обнаружили обломки Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой превышает 900 метров. Из-за высоких деревьев и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушное судно невозможно было посадить в районе происшествия. Нельзя было также провести десантирование спасателей.

Фото: 27.mchs.gov.ru
Фото: 27.mchs.gov.ru
Фото: 27.mchs.gov.ru
Фото: 27.mchs.gov.ru
Фото: 27.mchs.gov.ru
ПоделитьсяПоделиться

«В связи с этим к месту падения самолета выдвинулась наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России, представителей Следственного управления СК России и других надзорных органов», — добавили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«Фонтанка» писала, что в среду, 22 сентября, военно-транспортный самолет Ан-26, совершавший технический полет, исчез с радаров. К утру его нашли.

Фото: 27.mchs.gov.ru

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Комментарии (4)

SNOW
надо посчитать -- на какое время при таких темпах хватит имеющегося самолетного парка.
266108100
Какой-то массовый падёж военной техники рф в этом году
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