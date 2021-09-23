Все члены экипажа самолета Ан-26 погибли, спасатели нашли останки на месте крушения. Об этом 23 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах. По данным ТАСС, спасатели добрались до одного из погибших членов экипажа.



До этого в ГУ МЧС по Хабаровскому краю заявляли, что с помощью вертолета обнаружили обломки Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой превышает 900 метров. Из-за высоких деревьев и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушное судно невозможно было посадить в районе происшествия. Нельзя было также провести десантирование спасателей.

