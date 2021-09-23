Все члены экипажа самолета Ан-26 погибли, спасатели нашли останки на месте крушения. Об этом 23 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах. По данным ТАСС, спасатели добрались до одного из погибших членов экипажа.
До этого в ГУ МЧС по Хабаровскому краю заявляли, что с помощью вертолета обнаружили обломки Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой превышает 900 метров. Из-за высоких деревьев и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушное судно невозможно было посадить в районе происшествия. Нельзя было также провести десантирование спасателей.
«В связи с этим к месту падения самолета выдвинулась наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России, представителей Следственного управления СК России и других надзорных органов», — добавили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
«Фонтанка» писала, что в среду, 22 сентября, военно-транспортный самолет Ан-26, совершавший технический полет, исчез с радаров. К утру его нашли.