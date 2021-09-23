Обломки пропавшего у Хабаровска самолёта Ан-26 удалось обнаружить 23 сентября. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники.



«Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы «Спартак». Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку», — рассказал источник РИА. По данным местного ГУ МЧС, судьба шести членов экипажа пока неизвестна.



В дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» подтвердили, что место крушения в районе посёлка Корфовский найдено. Ан-26 разбился в заповеднике Большехехцирский, «у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги», в районе горнолыжной базы «Спартак». Сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности.

