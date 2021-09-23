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Найдены обломки пропавшего в районе Хабаровска самолёта

Обломки пропавшего у Хабаровска самолёта Ан-26 удалось обнаружить 23 сентября. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы «Спартак». Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку», — рассказал источник РИА. По данным местного ГУ МЧС, судьба шести членов экипажа пока неизвестна.

В дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» подтвердили, что место крушения в районе посёлка Корфовский найдено. Ан-26 разбился в заповеднике Большехехцирский, «у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги», в районе горнолыжной базы «Спартак». Сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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Следователи провели допрос авиатехников ЗАО «Лётные проверки и системы», которые проводили техническое обслуживание судна перед последним вылетом. «В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа», — рассказали РИА Новости в СК.

По данным ГУ МЧС, в поисках задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники. Работа в таёжной и горной местности осложнена неблагоприятными метеоусловиями.

Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. Причиной ЧП могла стать плохая погода.

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