Обломки пропавшего у Хабаровска самолёта Ан-26 удалось обнаружить 23 сентября. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники.
«Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы «Спартак». Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку», — рассказал источник РИА. По данным местного ГУ МЧС, судьба шести членов экипажа пока неизвестна.
В дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» подтвердили, что место крушения в районе посёлка Корфовский найдено. Ан-26 разбился в заповеднике Большехехцирский, «у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги», в районе горнолыжной базы «Спартак». Сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности.
Следователи провели допрос авиатехников ЗАО «Лётные проверки и системы», которые проводили техническое обслуживание судна перед последним вылетом. «В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа», — рассказали РИА Новости в СК.
По данным ГУ МЧС, в поисках задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники. Работа в таёжной и горной местности осложнена неблагоприятными метеоусловиями.