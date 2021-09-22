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Киберпанк наступил. Вместо мигрантов в России становятся популярны промышленные роботы

Из-за нехватки рабочих мигрантов в России растет спрос на промышленных роботов

Российским предприятиям не хватает низкооплачиваемой рабочей силы, поэтому все чаще они используют промышленных роботов. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российского филиала ведущего немецкого производителя роботов KUKA Robotics Дмитрия Капишникова.

Большую роль в этом сыграла пандемия: работники могут заболеть, не суметь приехать из-за закрытых границ, а с роботами таких проблем не возникает. Также обозначился тренд на использование роботов в фармацевтике и медицине — тут они выгоднее не потому, что заменяют ручной труд, а потому что выполняют операции точнее человеческой руки.

«Производства встали, они были вынуждены искать новых людей, а новые люди требовали гораздо больше денег. Роботы сразу стали более выгодными <…> Мы думаем, что по итогам этого года российский рынок должен вырасти в целом еще на 20 — 30%», — рассказал Капишников.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о боевых роботах, за которыми наблюдал Путин на учениях «Запад-2021».

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Комментарии (2)

Paul3390
Интересно - а вот если скажем типа думу заменить компьютером, что будет? Очевидно - что железяка обойдётся стране гораздо, гораздо дешевле.. И уж точно не станет клепать идиотские законы..
AmbientGlow
Киберпанк - это не только high tech, но и low life. По-моему он у нас уже давно наступил.
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