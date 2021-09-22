Киберпанк наступил. Вместо мигрантов в России становятся популярны промышленные роботы

Российским предприятиям не хватает низкооплачиваемой рабочей силы, поэтому все чаще они используют промышленных роботов. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российского филиала ведущего немецкого производителя роботов KUKA Robotics Дмитрия Капишникова.



Большую роль в этом сыграла пандемия: работники могут заболеть, не суметь приехать из-за закрытых границ, а с роботами таких проблем не возникает. Также обозначился тренд на использование роботов в фармацевтике и медицине — тут они выгоднее не потому, что заменяют ручной труд, а потому что выполняют операции точнее человеческой руки.

