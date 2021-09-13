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«Искандеры», боевые роботы и каравай. Путин посетил военные учения «Запад-2021»

Путина угостили караваем на учениях «Запад-2021»

Президент России Владимир Путин 13 сентября посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где проходит основной этап стратегических учений «Запад-2021».

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что в учениях в Нижегородской области задействованы около 20 тыс. человек личного состава, 5,6 тыс. единиц вооружений и военной техники, порядка 160 танков, более 100 самолетов и 118 вертолетов.

В ходе маневров расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по командному пункту и другим критически важным объектам условного противника. Также президент наблюдал за действиями подразделения боевых роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Они были применены впервые.

Как пишет РИА Новости, вечером Путина угостили армейским караваем. Буханку хлеба президент взял с собой.

Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти белорусских полигонах.

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Комментарии (4)

Nationalverrater_2
Не нюхавшие даже учебки (не говоря даже про 20 км кросс с выкладкой по жаре на норматив) сопливые пиджаки и портянки оттопыриваются пускать слюни на пуляющие танчики, самолётики , ракетки, тявкать про как мы всех во вселенной расфигачим, уничтожим трусливых тупых янки , кайфуют рассуждать о ТТХ вмиреаналоговнетных суперпупервундервафель , двигать стрелочки на карте , играть в солдатиков. Пока старики , что всю жизнь ишачили в том числе на этих клоунов получают пенсию 200 баков, а на больных детишек беднота скидывается смсками. Пока их баре жируют и воруют, как за все 1000 лет в России не было
tochilshik
дедушка все развлекается.
266081655
Духоподъёмные новости! Боевые роботы, смеющиеся Искандеры и искусственный армейский интеллект от Шойгу..... Деда потешить....
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