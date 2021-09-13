Президент России Владимир Путин 13 сентября посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где проходит основной этап стратегических учений «Запад-2021».



Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что в учениях в Нижегородской области задействованы около 20 тыс. человек личного состава, 5,6 тыс. единиц вооружений и военной техники, порядка 160 танков, более 100 самолетов и 118 вертолетов.



В ходе маневров расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по командному пункту и другим критически важным объектам условного противника. Также президент наблюдал за действиями подразделения боевых роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Они были применены впервые.

