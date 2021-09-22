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Космические грибы. Старейший блок МКС заплесневел

В блоке МКС зафиксировали повышенную концентрацию плесневых форм грибов

В одной из зон функционально-грузового блока «Заря» Международной космической станции обнаружили повышенные показатели плесневых форм грибов. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов по итогам экспедиции экипажа МКС-64 — с октября прошлого по апрель текущего года.

Исследования, которые проводили еще 20 января, показали, что превышение показателей на 10% было в одной из 16 проб. В 13 из них также нашли бактерии, но их было не больше нормы.

Основной источник микробов на МКС — это сами космонавты, а также грузы, но в целом меры дезинфекции исключают реальную опасность для экипажа.

Как ранее писала «Фонтанка», в российском НИИ разрабатывают специальный хлеб для МКС, который не плесневеет и не крошится. Кроме того, в оранжерее на станции планируют выращивать зерна для хлеба.

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