Космические грибы. Старейший блок МКС заплесневел

В одной из зон функционально-грузового блока «Заря» Международной космической станции обнаружили повышенные показатели плесневых форм грибов. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов по итогам экспедиции экипажа МКС-64 — с октября прошлого по апрель текущего года.

Исследования, которые проводили еще 20 января, показали, что превышение показателей на 10% было в одной из 16 проб. В 13 из них также нашли бактерии, но их было не больше нормы.

