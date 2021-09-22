Из некоторых схем лечения ковида в новых рекомендациях Минздрава исчезли арбидол и фавипиравир

Минздрав опубликовал очередную, 12-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В них, как уже сообщала «Фонтанка», внесены изменения в схемы терапии легкого и среднетяжелого ковида в амбулаторных условиях. Есть новое и в лечении в стационарных условиях.
В схемах лечения на дому легкой формы ковида в разных сочетаниях по-прежнему указаны: фавипиравир, интраназальный интерферон-α, парацетамол. Если из схем лечения для стационаров умифеновир (арбидол) убрали, то в схемах для легкой оставили, он по-прежнему в списке.
Добавился ингаляционный глюкокортикостероид будесонид, в обычной жизни используемый пациентами с астмой, а в эпидемию коронавируса его начали применять в лечении пациентов в стационарах в виде небулайзерной терапии. Для среднетяжелой формы ковида, которая лечится на дому, рекомендована прежняя схема: фавипиравир, интерферон-α и антикоагулянты.
В стационарных условиях ковид с легким течением лечится более серьезными препаратами, поскольку госпитализируются теперь с легкой формой только имеющие сопутствующую патологию, при которой велик риск развития тяжелой формы заболевания. Для их лечения из схем исключены арбидол и интерферон-α, остались только фавипиравир и антикоагулянты. И по показаниям терапия начинается с «тяжелой артиллерии» — ремдесивира или иммуноглобулина человека против COVID-19 (он впервые появляется в рекомендациях Минздрава), ингибиторов янус-киназ (барицитиниб, нетакимаб или тофацитиниб), снижающих активность иммунной системы, используются препараты для предупреждения и борьбы с цитокиновым штормом — олокизумаб или левилимаб.
При среднетяжелой форме госпитализированные пациенты с сопутствующей патологией получают те же препараты, что и при легкой, расширяется список лекарств, предназначенных для предупреждения цитокинового шторма, — плюс к уже названным тоцилизумаб или сарилумаб, и противовоспалительные метилпреднизолон или дексаметазон.
Для пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой ковида используются практически те же препараты. Разница в том, что во всех схемах теперь есть ремдесивир и отовсюду исключен фавипиравир.
Антибиотики пациентам с любым течением болезни в стационаре назначаются, только если температура выше 38 градусов держится более трех дней. Тяжелым назначается дополнительная антимикотическая терапия для предупреждения развития грибковых поражений.
По словам заведующей 1-м пульмонологическим отделением ГМПБ №2 Ирины Крошкиной, «очередные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции позволят сместить акценты лечения на догоспитальный этап и предотвратить переход легкой формы заболевания в более тяжелую, снизят потребность в госпитализации и нагрузку на стационары».