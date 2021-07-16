Минздрав хочет добавить лекарств для амбулаторного лечения ковида. Новые рекомендации

Препараты для лечения бронхиальной астмы, псориаза и ревматологических заболеваний Минздрав включит в схемы лечения ковида в легкой и среднетяжелой форме на дому. Их прием поможет амбулаторным пациентам «не утяжеляться» и избежать госпитализации, объяснила «Фонтанке» Ирина Крошкина, заведующая 1-м пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2.

Минздрав подготовил очередную, 12-ю, версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Их еще не опубликованный проект 16 июля проанализировал «Медвестник». Сообщается, что на амбулаторном лечении для пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 предложено применение ингибиторов янус-киназ — лекарств, использующихся в ревматологии и дерматологии для борьбы с иммуновоспалительными процессами. А легким пациентам, у которых держится более трех дней температура 38 градусов, будут рекомендовать ингаляционный глюкокортикостероид будесонид. Эти препараты уже использовались в лечении пациентов в стационарах в виде небулайзерной терапии, рассказала «Фонтанке» пульмонолог Ирина Крошкина:

«Коронавирус преподнес докторам много «сюрпризов»: например, изначально предполагалось, что пациенты с бронхиальной астмой и ХОБЛ должны будут болеть ковидом тяжелее других и будут госпитализироваться в первых рядах. Но как показал опыт первой и второй волны госпитализаций, в стационарах таких пациентов было немного, и, по нашему опыту, болели они не всегда тяжело. Полуторагодовалые наблюдения говорят о том, что у пациентов, использующих ингаляционные глюкокортикостероиды для лечения астмы, и/или ХОБЛ, возможна более легкая форма заболевания (речь, конечно, не идет о пациентах, использующих кислородную поддержку на дому из-за хронической болезни легких). Ингибиторы янус-киназ (барицитиниб или тофацитиниб), тоже снижающие активность иммунной системы, давно входят в схемы лечения пациентов с ковидом, но до сих пор использовались только в стационарных условиях. Их назначали при среднетяжелом и легком течении болезни, поскольку это таблетированные формы, а путь введения препарата имеет значения для выбора лечения пациента на дому и степени тяжести заболевания. В стационарах они назначались для пациентов с легким или среднетяжелым течением с небольшим поражением легких, несильно выраженной дыхательной недостаточностью для профилактики — предотвращения цитокинового шторма и хорошо себя зарекомендовали. Накопленный стационарный опыт лечения этими препаратами вполне может быть перенесен на амбулаторный этап.