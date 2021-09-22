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В борьбе с коронавирусом Петербургу помогут деньгами. 4,5 млрд рублей пойдут на оплату больничных

Петербург получит более 4,5 млрд рублей на оплату больничных для коронавирусных пациентов

Из резервного фонда правительства России в Петербург поступит более 4,5 млрд рублей. Они пойдут на оплату больничных для пациентов с коронавирусом или подозрением на него.

Как сообщает 22 сентября пресс-служба Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. 4 524 431 800 рублей перечислят в виде межбюджетного трансферта и направят в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

«Это позволит оплатить счета и (или) реестры счетов на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в условиях круглосуточного стационара в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования за период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года», — рассказали в Смольном.

Как следует из отчета Смольного от 22 сентября, на лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 4 472 петербуржца.

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