В борьбе с коронавирусом Петербургу помогут деньгами. 4,5 млрд рублей пойдут на оплату больничных

Из резервного фонда правительства России в Петербург поступит более 4,5 млрд рублей. Они пойдут на оплату больничных для пациентов с коронавирусом или подозрением на него.



Как сообщает 22 сентября пресс-служба Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. 4 524 431 800 рублей перечислят в виде межбюджетного трансферта и направят в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.



«Это позволит оплатить счета и (или) реестры счетов на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в условиях круглосуточного стационара в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования за период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года», — рассказали в Смольном.

