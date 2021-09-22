Почти 4500 петербуржцев оказались в больницах с коронавирусом

В «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге» от 22 сентября говорится о поступлении в стационары за сутки 333 новых пациентов. А всего на лечении с ковидом и пневмониями находятся 4 472 петербуржца. Из них 393 — в реанимации, а 152 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся еще 20 966 человек.



За минувшие сутки первично были вакцинированы 3 196 человек. Закончили цикл (включая укол одной дозой «Спутника Лайт») — 8 556. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге полностью привиты 1,61 млн жителей. В запасе еще 759 тысяч доз вакцины.

