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Почти 4500 петербуржцев оказались в больницах с коронавирусом

Число пациентов с коронавирусом продолжает увеличиваться на койках петербургских больниц, следует из отчета Смольного.

В «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге» от 22 сентября говорится о поступлении в стационары за сутки 333 новых пациентов. А всего на лечении с ковидом и пневмониями находятся 4 472 петербуржца. Из них 393 — в реанимации, а 152 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся еще 20 966 человек.

За минувшие сутки первично были вакцинированы 3 196 человек. Закончили цикл (включая укол одной дозой «Спутника Лайт») — 8 556. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге полностью привиты 1,61 млн жителей. В запасе еще 759 тысяч доз вакцины.

Накануне вечером в Петербурге впервые с лета сняли очередь из карет скорой помощи.

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Комментарии (1)

264527831
Это больные вакцинированные или нет. Для понимания ситуации такая статистика необходима, чтобы понять какова эффективность вакцин. Необходимо указывать сколько таких и таких. В противном случае эти данные - пустой звук.
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