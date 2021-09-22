FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Концерты есть, а масок нет. За три недели в Петербурге нашли 19 «антиковидных» нарушений

ККИ прошелся с рейдами по заведениям Петербурга

С начала сентября в Петербурге ежедневно искали нарушителей антикоронавирусных правил — рейды проходили в клубах, барах, магазинах, кафе и ресторанах. Претензии возникли к 19 организациям, как 22 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

Специалисты комитета по контролю за имуществом выяснили, что во многих заведениях отсутствовали QR-коды, а персонал не носил медицинские маски. Кроме того, в двух барах на Кожевенной линии проводили концерты, не согласованные с комитетом по культуре.

«В отношении организаций-нарушителей сотрудниками ККИ возбуждены административные производства. Роспотребнадзор приостановил работу двух баров, расположенных на улице Некрасова и Кожевенной линии, а также ночного клуба на Конюшенной площади», — рассказали в Смольном.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в июле ККИ закрыл клуб и две концертные площадки в Центральном и Василеостровском районах.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

houspi
Когда в метро рейд будет?
Paul3390
А на сборищах за путина или там Алых парусах - народу много в масках было?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний