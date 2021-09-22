Концерты есть, а масок нет. За три недели в Петербурге нашли 19 «антиковидных» нарушений

С начала сентября в Петербурге ежедневно искали нарушителей антикоронавирусных правил — рейды проходили в клубах, барах, магазинах, кафе и ресторанах. Претензии возникли к 19 организациям, как 22 сентября сообщает пресс-служба Смольного.



Специалисты комитета по контролю за имуществом выяснили, что во многих заведениях отсутствовали QR-коды, а персонал не носил медицинские маски. Кроме того, в двух барах на Кожевенной линии проводили концерты, не согласованные с комитетом по культуре.



«В отношении организаций-нарушителей сотрудниками ККИ возбуждены административные производства. Роспотребнадзор приостановил работу двух баров, расположенных на улице Некрасова и Кожевенной линии, а также ночного клуба на Конюшенной площади», — рассказали в Смольном.

