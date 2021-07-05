ККИ после рейда в Центральном и Василеостровском районах закрыл клуб и две концертные площадки

Пять из семи проверенных в ходе рейда заведений общественного питания и досуга Петербурга поймали в минувшие выходные на несоблюдении коронавирусных ограничений.

«В список нарушителей попали 3 концертные площадки, расположенные на Биржевой и Кожевенной линиях, — на их территориях мероприятия проводились без согласования с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Организаторами концертов не были представлены журналы термометрии и дезинфекции, в помещениях посетители находились без масок. На одной из площадок отсутствовало информирование о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, билеты на концерт были без указания зрительского места», — рассказали 5 июля в пресс-службе комитета имущественных отношений.