ККИ после рейда в Центральном и Василеостровском районах закрыл клуб и две концертные площадки

Пять из семи проверенных в ходе рейда заведений общественного питания и досуга Петербурга поймали в минувшие выходные на несоблюдении коронавирусных ограничений.
«В список нарушителей попали 3 концертные площадки, расположенные на Биржевой и Кожевенной линиях, — на их территориях мероприятия проводились без согласования с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Организаторами концертов не были представлены журналы термометрии и дезинфекции, в помещениях посетители находились без масок. На одной из площадок отсутствовало информирование о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, билеты на концерт были без указания зрительского места», — рассказали 5 июля в пресс-службе комитета имущественных отношений.
Именно на Кожевенной линии находится концертная площадка Roof place, скандал вокруг которой разгорелся после отмены выступления там группы «Ногу свело» 2 июля. Её лидер Макс Покровский обвинил Диму Билана в том, что он на своём концерте там же, 1 июля, провоцировал зрителей на тесный контакт. Комитет по культуре отозвал согласование «Концертам на крыше» из-за того, что на концерте Билана зрители не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
В заведении на Стремянной улице полиция, сотрудники ККИ и Роспотребнадзора обнаружили курение кальяна, официантов без масок и тесно придвинутые друг к другу столики. В клубе на Лиговском проспекте отсутствовали QR-код и разметка, не соблюдался стандарт санитарной безопасности.
В итоге клуб и две концертные площадки опечатали. Нарушителям предстоит заплатить штрафы.