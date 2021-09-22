автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Глава Минтруда Антон Котяков анонсировал увеличение со следующего года федерального МРОТ до 13 617 рублей. Здесь важна не сама цифра, а темп роста — плюс 6,4%. Жизнь в стране дорожает куда быстрее, чем планировали чиновники. «Фонтанка» посчитала, насколько именно.

В сегодняшних условиях показатель МРОТ, о котором в среду 22 сентября говорил Антон Котяков, — это не просто сферический конь в вакууме, а самый настоящий атавизм, пережиток прошлого. Можно ли на него прожить и прокормить семью — обсуждать смысла нет, он вообще не об этом. Куда важнее его динамика и производные от этого показателя.



Если описывать его расчет просто, то это 42% от медианной зарплаты в стране. Почему именно 42%? В пояснительной записке к прошлогоднему законопроекту, установившему коэффициент, это не объясняется. Медианная — значит, ровно у половины россиян зарплата выше, а у другой половины — ниже. Насколько — не важно. Имеет ли это хоть какое-то отношение в реалиям жизни? Вопрос тоже риторический, но тем же законопроектом устанавливается, что отношение прожиточного минимума к той самой медианной зарплате должно составлять 44,2%. Если переводить в рубли, то после удовлетворения самых базовых потребностей у условного россиянина должно оставаться в кошельке чуть больше 1 тысячи рублей. Ну вот такая законотворческая мысль.

Сам МРОТ — явление тоже многоликое. Те 13 617 рублей, о которых говорил сегодня глава Минтруда, — это некий базисный уровень, на который должны ориентироваться региональные власти. И либо просто кивнуть и принять его к исполнению, занося в разнообразные таблицы расчетов, либо попробовать его увеличить. В Петербурге идут по второму пути. Трехстороннее соглашение власти (губернатора), работодателей (Торгово-промышленной палаты) и работников (Федерация профсоюзов) предполагает этот самый региональный МРОТ с 1 октября на уровне 19 650 рублей. Как рассчитывалась эта цифры — не сообщалось, но можно предположить (опираясь на методику расчета в федеральном законе), что ровно половина работающих петербуржцев в городе получают меньше 46,8 тысячи. Что, конечно, дает повод еще раз осмыслить цифру в 73 тысячи, которую городские чиновники называют средней по городу.



Однако эти 19 650 — скорее, красивый жест. Согласно федеральному законодательству, власть не должна нести ответственность за эту цифру: зарплаты бюджетников все равно рассчитываются по устанавливаемому правительством МРОТу — в следующем году те самые 13 617 рублей.

Повышение МРОТ сразу на 6,4% говорит куда больше, чем абсолютные величины. С одной стороны — это производная от роста средней в стране зарплаты. С другой — не менее отчетливая производная и от стоимости жизни. Когда в декабре прошлого года принимался новый закон о МРОТе, предполагалось, что индекс потребительских цен, который часто понимают как инфляцию, составит по итогам 2021 года 3,7%. Сейчас на сайте ЦБ РФ стоит — по итогам августа — цифра 6,7%. Сколько будет по итогам года — бог весть, но чиновники уверенно говорят, что меньше. С чего вдруг — не очень понятно, но очевидно, что о 3,7% речь не идет уже даже приблизительно.

«Фонтанка» с уверенностью и цифрами в руках готова отстаивать именно эти 6,7%. Именно настолько выросла за год в цене составленная редакцией продуктовая таблица. Значит, озвученное сегодня Минтруда повышение МРОТ на 6,4% уже в момент объявления отставало от роста цен на продукты.



А еще только сентябрь. В прошлом году основное инфляционное ралли пришлось на конец года, следуя за сезонным ростом стоимости многих продуктов. Хоть глава ЦБ Эльвира Набиуллина и говорила, что пик наделавшей много шума годовой инфляции придется на сентябрь, некоторые продукты продолжат заметно дорожать. Сезонные графики говорят о том, что огурцы и помидоры отталкиваются от сентября и снова идут вверх, яйца стремятся к своим максимумам, которые традиционно выпадают на начало года. Лишь картофель, лук и морковь примерно с конца октября до конца года остаются вблизи своих минимумов, но только ими сыт не будешь.

До 2021 года расчет федеральных и региональных прожиточных минимумов и МРОТ был привязан к продуктовой корзине. Петербургскому трудоспособному населению в нее положили на год 130 кг хлебопродуктов, 88 кг картофеля, 115 кг овощей и бахчевых, 60 кг фруктов. Сахара и кондитерских изделий в пересчете на сахар в представлении чиновников трудоспособные петербуржцы потребляют не менее 23 кг, мясопродуктов — не менее 59 кг, рыбопродуктов — не менее 19 кг. Больше всего места в корзине горожан занимает молочка, которая в пересчете на молоко выливается аж в 290 литров.



«Фонтанка» разделила эту корзину на 12 месяцев и, соблюдая пропорции, наполнила самыми необходимыми продуктами, опираясь на данные Росстата. К сожалению, бахчевые культуры (арбуз, дыню, тыкву), о которых позаботились городские власти, главное статистическое ведомство полностью игнорирует. В качестве утешительного приза мы положили в корзину баночку красной икры к Новому году.

В допандемическом июле 2019 года наша корзина стоила 10,5 тыс. рублей. Через год она подорожала на инфляционные 5,3%, до 11 тыс. рублей. Еще через год, к июлю 2021 года (самые свежие данные из опубликованных), стоимость корзины поднялась почти до 11,9 тыс. рублей. Рост составил те самые 6,7%.



Подешевевшие продукты можно пересчитать по пальцам — это рис, яблоки, апельсины, бананы, соль и перец-горошек. Особенно сильно в корзине подорожали картофель (с 287 до 360 рублей за отмеренные на месяц 7,3 кг), морковь (с 72 до 129 рублей), огурцы (с 221 до 278 рублей), помидоры (с 326 до 375 рублей). Заметно выросли цены на говядину, свинину и курятину, соленую, маринованную, копченую рыбу. Килограмм красной икры в Петербурге подорожал на 42,7%, до 5 236 рублей. Хорошо, что в корзине всего 10 граммов на месяц — к Новому году накопится на 120-граммовую баночку.



Денис Лебедев, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

