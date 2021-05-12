В Петербурге меняют методику расчета МРОТ

В Петербурге изменится методика расчета минимального размера оплаты труда. Соответствующий законопроект депутаты регионального парламента приняли на заседании 12 мая в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
В настоящее время минимальный размер зарплаты и прожиточный минимум (с начала года) рассчитывается по новой методике. Прожиточный минимум рассчитывается как часть медианного среднедушевого дохода (
В свою очередь закон о потребительской корзине предлагается отменить.
По мнению оппозиционных депутатов, законопроект не поможет улучшить материальное положение людей, которые находятся за чертой бедности.