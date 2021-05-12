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В Петербурге меняют методику расчета МРОТ

В Петербурге изменится методика расчета минимального размера оплаты труда. Соответствующий законопроект депутаты регионального парламента приняли на заседании 12 мая в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

В настоящее время минимальный размер зарплаты и прожиточный минимум (с начала года) рассчитывается по новой методике. Прожиточный минимум рассчитывается как часть медианного среднедушевого дохода (44,2 %), МРОТ — на уровне 43 %. Ранее эти показатели рассчитывались исходя из стоимости потребительской корзины.

В свою очередь закон о потребительской корзине предлагается отменить.

По мнению оппозиционных депутатов, законопроект не поможет улучшить материальное положение людей, которые находятся за чертой бедности.

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Комментарии (2)

263580521
МРОТ в стране один - федеральный. В регионах минимальная заработная плата. Не надо путать эти понятия, потому что от федерального МРОТ много что считается, в частности пособия
А МЗП нужна только чтобы работодателей нагибать
Alkaline
А почему не 1 / 299792458 ?
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