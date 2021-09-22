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29 сентября — «Рак груди: как предотвратить, диагностировать и лечить»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему: «Рак груди: как предотвратить, диагностировать и лечить»

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы занимает лидирующую позицию в сфере онкологии среди женщин во всем мире. В России эта болезнь также занимает первое место среди онкологических заболеваний. При этом на ранней стадии рак груди успешно лечится, главное, вовремя его найти. С 1998 года октябрь считается месяцем борьбы с раком груди, а 15 октября объявлено всемирным днем борьбы с раком молочной железы. «Доктор Питер» и «Фонтанка» присоединяются к общему движению и проведут круглый стол, где ведущие петербургские онкологи расскажут о способах профилактики, диагностики и лечения рака молочной железы.

Вопросы для обсуждения:

  • Генетическая предрасположенность или стечение обстоятельств — какова чаще причина возникновения рака груди? Почему это заболевание так распространено?
  • Как часто и с какого возраста нужны профилактические осмотры?
  • Диагностика рака молочной железы — как обнаружить на ранней стадии?
  • Методы лечения — когда можно обойтись без мастоэктомии?
  • Какова эффективность лечения на разных стадиях?
  • Существуют ли методы профилактики кроме регулярных осмотров?

К участию в круглом столе приглашаются врачи онкологи, маммологи, гинекологи.

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

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