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E1.RU: В Екатеринбурге задержали сторонников «Талибана»*, готовивших теракты

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали россиянина и четверых граждан Таджикистана, предположительно являющихся последователями «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом 22 сентября сообщает издание E1.RU со ссылкой на источник в спецслужбах.

Как уточняет телеграм-канал Baza, двое злоумышленников решили создать местную ячейку террористов. «Штаб» они расположили в квартире на улице Свердлова и завербовали несколько своих знакомых.

Далее они приступили к подготовке терактов. Мужчины создали взрывчатое вещество, расфасовали его и хранили в разных местах города. Правоохранителям удалось задержать неудавшихся боевиков до того, как они смогли реализовать свои планы. Двое уже отправлены в СИЗО.

Ранее после захвата талибами Кабула 15 августа посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал боевиков «адекватными людьми» и заявил, что они произвели «позитивное впечатление».

* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.

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Комментарии (5)

Skazochny
извинится и наградить
dragvs
Сотрудники МИД РФ были брошены своими же, оставалось только лизать талибам - насколько я помню это являлось самым адекватным объяснением.
Иван 2пырьев
То есть в Москве на пресс-конференции можно, а в Екате низя?
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