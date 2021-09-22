E1.RU: В Екатеринбурге задержали сторонников «Талибана»*, готовивших теракты

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали россиянина и четверых граждан Таджикистана, предположительно являющихся последователями «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом 22 сентября сообщает издание E1.RU со ссылкой на источник в спецслужбах.



Как уточняет телеграм-канал Baza, двое злоумышленников решили создать местную ячейку террористов. «Штаб» они расположили в квартире на улице Свердлова и завербовали несколько своих знакомых.



Далее они приступили к подготовке терактов. Мужчины создали взрывчатое вещество, расфасовали его и хранили в разных местах города. Правоохранителям удалось задержать неудавшихся боевиков до того, как они смогли реализовать свои планы. Двое уже отправлены в СИЗО.

