Нелегальный доход сотрудника УСБ петербургского главка оценили в 20 млн рублей. Его задержали вместе с посредницей

Как сообщает петербургский Следственный комитет 22 сентября, по подозрению в должностном преступлении задержан оперуполномоченный по ОВД 1-го отделения четвёртого отдела УСБ. Согласно материалам дела, он решил монетизировать свои знания о выездной налоговой проверке бизнеса, сговорился с 45-летней женщиной и потребовал с гендиректора компании 20 миллионов рублей.

Оперуполномоченному из отдела управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вменяют получение особо крупной взятки. По версии следствия, он обещал бизнесу беспроблемную налоговую проверку и просил не скупиться с благодарностью.

За эту сумму сотрудник якобы обещал, что дела организации изучат без особого рвения и к невыплаченному в бюджет, если найдут, то не придерутся.



Обвинение оперуполномоченному пока не предъявлено. Также в статусе подозреваемой остаётся его предполагаемая помощница — местная жительница 1975 года рождения, которой следствие отводит роль посредницы во взяточничестве.



«Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, — уточняют в СК. — Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление соучастников подозреваемых».



«Фонтанка» писала, что предполагаемого взяточника в своих рядах сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России нашли, проверяя заявление бизнесмена, который передал затребованную за «услугу» сумму.

