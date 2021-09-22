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Нелегальный доход сотрудника УСБ петербургского главка оценили в 20 млн рублей. Его задержали вместе с посредницей

СК возбудил дело о получении взятки в отношении сотрудника УСБ в Петербурге

Оперуполномоченному из отдела управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вменяют получение особо крупной взятки. По версии следствия, он обещал бизнесу беспроблемную налоговую проверку и просил не скупиться с благодарностью.

Как сообщает петербургский Следственный комитет 22 сентября, по подозрению в должностном преступлении задержан оперуполномоченный по ОВД 1-го отделения четвёртого отдела УСБ. Согласно материалам дела, он решил монетизировать свои знания о выездной налоговой проверке бизнеса, сговорился с 45-летней женщиной и потребовал с гендиректора компании 20 миллионов рублей.

За эту сумму сотрудник якобы обещал, что дела организации изучат без особого рвения и к невыплаченному в бюджет, если найдут, то не придерутся.

Обвинение оперуполномоченному пока не предъявлено. Также в статусе подозреваемой остаётся его предполагаемая помощница — местная жительница 1975 года рождения, которой следствие отводит роль посредницы во взяточничестве.

«Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, — уточняют в СК. — Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление соучастников подозреваемых».

«Фонтанка» писала, что предполагаемого взяточника в своих рядах сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России нашли, проверяя заявление бизнесмена, который передал затребованную за «услугу» сумму.

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