Прямо к выборам Смольный объявил, что готовится отапливать все жилые дома города без исключения, с 20 сентября-то — уж точно. Письма о холодных батареях как шли от читателей, так и идут до сих пор; да и сами сотрудники «Фонтанки» в курилке обсуждают, что в редакции хотя бы можно погреться.
Опрос «Фонтанки». А у вас уже топят?
С 20 сентября в Петербурге должен был официально начаться отопительный сезон. Давайте узнаем, у кого он начался.
Прямо к выборам Смольный объявил, что готовится отапливать все жилые дома города без исключения, с 20 сентября-то — уж точно. Письма о холодных батареях как шли от читателей, так и идут до сих пор; да и сами сотрудники «Фонтанки» в курилке обсуждают, что в редакции хотя бы можно погреться.