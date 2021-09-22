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Опрос «Фонтанки». А у вас уже топят?

С 20 сентября в Петербурге должен был официально начаться отопительный сезон. Давайте узнаем, у кого он начался.

Прямо к выборам Смольный объявил, что готовится отапливать все жилые дома города без исключения, с 20 сентября-то — уж точно. Письма о холодных батареях как шли от читателей, так и идут до сих пор; да и сами сотрудники «Фонтанки» в курилке обсуждают, что в редакции хотя бы можно погреться.

А у вас в доме уже теплые батареи?

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Комментарии (4)

adequate passenger
включить - включили, но батареи еле теплые и все равно в квартире дубак.
AP-SPb
Вопрос не в том включили или нет, вопрос в том стало ли тепло ;) Добавьте пункт "Включить-то включили, но все равно холодно".
260965961
Я неправильно проголосовала. Как можно переголосовать?
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