FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
73.21р85.86р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
3
Печать

Бывший петербургский депутат Никешин доказал в Верховном суде, что его незаконно сняли с выборов

Сергей Никешин выиграл суд о своем снятии с выборов и намерен добиваться перевыборов

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга, один из его старожилов Сергей Никешин выиграл Верховный суд об отмене решения городской избирательной комиссии, отказавшей ему в регистрации на выборах. Эту информацию он подтвердил 22 сентября «Фонтанке».

Сергей Никешин шёл на выборы самовыдвиженцем. Он собирался баллотироваться в 18-м округе в Красносельском районе. От «Единой России» там шёл строитель Алексей Далматов (он в итоге на выборах и победил).

Никешину в регистрации кандидатом отказали сначала в территориальной избирательной комиссии, а затем отменять это решение отказалась городская избирательная комиссия. Произошло это одновременно с рассмотрением вопроса о регистрации кандидата в 17-м округе от «Новых людей» Ольги Герасиной. Она, в свою очередь, шла на выборы против Дениса Четырбока от «Единой России». В этот момент петербургский парламент решил отстранить от работы в горизбиркоме члена комиссии Марину Жданову. По информации «Фонтанки», это было сделано с целью изменить расклад сил при голосовании по жалобе Герасиной.

Решение петербургского парламента об отстранении Ждановой отменили через несколько дней, однако в эти дни она принимала участие в голосовании. Как сообщил «Фонтанке» Никешин, при рассмотрении его иска в Верховном суде учитывался этот факт. Также он заметил, что подавал иск в городской суд, где его подписи признали действительными. «По идее, проверка по базе МВД должна проводиться только в случае, если какие-то данные тех, кто подписывался, не совпадают с базой ГАС «Выборы». У меня не совпали 2–3 адреса, но все мои подписные листы прогнали по базе МВД, найдя там запредельное количество несовпадений. За несколько дней я нашёл тех, кто за меня подписывался, и привёл этих людей к нотариусу — удалось за пару дней 35 человек привести и получить от них подтверждение. Перепроверив данные, мои подписи признали действительными», — сообщил Никешин. Он добавил, что в итоге Верховный суд отменил решение горизбиркома. Теперь он намерен подавать иск об отмене выборов в 18-м округе.

«Для меня это очень хорошая школа. Я теперь могу сам лекции молодежи читать о том, как собирать подписи. Это не так страшно. И лучше вместо хождения на митинги начать готовиться к выборам: чем больше будет кандидатов, тем сложнее будет провести какие-то махинации», — отметил экс-депутат.

Минувшей ночью Санкт-Петербургская избирательная комиссия подвела итоги выборов в Законодательное собрание Петербурга. «Фонтанка» публиковала новый список депутатов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

LiChaBaTa
Путин сказал все хорошо, значит все хорошо. И никакой верховный суд Путину не указ. Вопросы есть? Вопросов нет.
266294307
Это важно, так как это безусловное основание для отмены результатов голосования и проведения повторного голосования в данном округе.
DEMOMON
Может это и неплохо, но вот только выборы уже прошли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний