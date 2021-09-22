Бывший петербургский депутат Никешин доказал в Верховном суде, что его незаконно сняли с выборов

Никешину в регистрации кандидатом отказали сначала в территориальной избирательной комиссии, а затем отменять это решение отказалась городская избирательная комиссия. Произошло это одновременно с рассмотрением вопроса о регистрации кандидата в 17-м округе от «Новых людей» Ольги Герасиной. Она, в свою очередь, шла на выборы против Дениса Четырбока от «Единой России». В этот момент петербургский парламент решил отстранить от работы в горизбиркоме члена комиссии Марину Жданову. По информации «Фонтанки», это было сделано с целью изменить расклад сил при голосовании по жалобе Герасиной.

Решение петербургского парламента об отстранении Ждановой отменили через несколько дней, однако в эти дни она принимала участие в голосовании. Как сообщил «Фонтанке» Никешин, при рассмотрении его иска в Верховном суде учитывался этот факт. Также он заметил, что подавал иск в городской суд, где его подписи признали действительными. «По идее, проверка по базе МВД должна проводиться только в случае, если какие-то данные тех, кто подписывался, не совпадают с базой ГАС «Выборы». У меня не совпали 2–3 адреса, но все мои подписные листы прогнали по базе МВД, найдя там запредельное количество несовпадений. За несколько дней я нашёл тех, кто за меня подписывался, и привёл этих людей к нотариусу — удалось за пару дней 35 человек привести и получить от них подтверждение. Перепроверив данные, мои подписи признали действительными», — сообщил Никешин. Он добавил, что в итоге Верховный суд отменил решение горизбиркома. Теперь он намерен подавать иск об отмене выборов в 18-м округе.



«Для меня это очень хорошая школа. Я теперь могу сам лекции молодежи читать о том, как собирать подписи. Это не так страшно. И лучше вместо хождения на митинги начать готовиться к выборам: чем больше будет кандидатов, тем сложнее будет провести какие-то махинации», — отметил экс-депутат.

