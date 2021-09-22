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Макаров пообещал дать «жесткую оценку» выборам в Петербурге

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, который на минувших выборах баллотировался в Госдуму, прокомментирует избирательную кампанию в городе.

По словам Макарова, это будет «самая жесткая, честная, но справедливая оценка». Об этом 21 сентября «Фонтанке» сообщила Елена Гаврищук, руководитель пресс-службы ЗакСа, в ответ на просьбу редакции к председателю городского парламента и секретарю петербургского отделения «Единой России» дать оценку результатам голосования.

Минувшей ночью Санкт-Петербургская избирательная комиссия подвела итоги выборов в Законодательное собрание Петербурга. «Фонтанка» публиковала новый список депутатов.

С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Явка в Петербурге составила около 36%.

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Комментарии (3)

Cashmare
про лишнюю хромосому, ой, генетический код, будет?
kоt-obormot
Цирк уехал, клоуны избрались.
либералЪ76
Вы всё врёте! © Макаров
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