По словам Макарова, это будет «самая жесткая, честная, но справедливая оценка». Об этом 21 сентября «Фонтанке» сообщила Елена Гаврищук, руководитель пресс-службы ЗакСа, в ответ на просьбу редакции к председателю городского парламента и секретарю петербургского отделения «Единой России» дать оценку результатам голосования.
Минувшей ночью Санкт-Петербургская избирательная комиссия подвела итоги выборов в Законодательное собрание Петербурга. «Фонтанка» публиковала новый список депутатов.
С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Явка в Петербурге составила около 36%.
Макаров пообещал дать «жесткую оценку» выборам в Петербурге
Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, который на минувших выборах баллотировался в Госдуму, прокомментирует избирательную кампанию в городе.
По словам Макарова, это будет «самая жесткая, честная, но справедливая оценка». Об этом 21 сентября «Фонтанке» сообщила Елена Гаврищук, руководитель пресс-службы ЗакСа, в ответ на просьбу редакции к председателю городского парламента и секретарю петербургского отделения «Единой России» дать оценку результатам голосования.