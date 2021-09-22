Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Зинин Поделиться Поделиться







Шестеренки дополнительной проверки бананов были запущены 27 июля — письмом главы Роспотребнадзора Анны Поповой в Федеральную таможенную службу (копия есть в распоряжении редакции). «В настоящее время на территории РФ может поступать пищевая продукция — «бананы» (страна происхождения Эквадор), с нарушением обязательных требований законодательства (поражение бананов грибком «Фузариум»)…. Просим привлекать должностных лиц территориальных органов Роспотребнадзора к оценке каждой партии указанной пищевой продукции»...», — говорилось в письме. Обоснование — «с целью недопущения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации».



На банановом рынке России гегемония Эквадора. В прошлом году оттуда к нам приехало 96% всех бананов. Редкие залетные партии из Коста-Рики и Колумбии тоже попадаются, но это в пределах считанных процентов. Все до единой партии дотошно проверяются Россельхознадзором на предмет соответствия российским фито-санитарным требованиям. К ним все импортеры (а их в порту Петербурга, главном для российского бананового импорта — десятки) давно привыкли. Однако этим летом к стандартным процедурам добавилась еще одна, причем заниматься ею было поручено ведомству, которому, казалось бы, в последнее время мороки хватает и без бананов.

Крайне инертный в силу объема рынок бананов всегда стоически переносил ветер перемен в госрегулировании. Урожай-неурожай, коронавирус-некоронавирус, лихорадка ли на рынке морских перевозок или спад — в Россию все последние годы завозится всегда около 1,5 млн тонн бананов. Если недавние внезапные проверки фито-санитарной пригодности турецких или азербайджанских помидоров на фоне усложнения политических отношений могли увеличивать их стоимость на прилавках на десятки процентов, то с бананами это не работает. Если обратиться к таможенной статистике за последние года четыре, легко заметить, что средняя цена — всегда колеблется около 0,74 доллара за кило. Разница лишь в десятых долях цента. Эта цена — декларируемая на таможне, а значит, с расходами на оформление и перевозку до нашей границы.

Похоже, курс банана куда крепче курса рубля. А значит, рублевые ценники в наших магазинах медленно, но верно, с поправкой на сезонность, увеличиваются в большую сторону вслед за ослаблением национальной валюты.



Cпециалисты вниманием Роспотребнадзора должны быть как минимум удивлены. Дело в том, что в истории банановой индустрии широко представлены случаи поражения бананов грибковыми инфекциями. В силу особенностей конкретно этого вида растений (технически, каждый из сортов составлен не просто из бананов-родственников пап-мам и их детей, а буквально — из клонов, полностью идентичных по генному составу экземпляров) заражение популяции неминуемо приводит к тотальному уничтожению вида.

На этой особенности основаны примеры почти полного вымирания некогда популярных сортов вроде «Гро-Мишель», которые еще несколько десятилетий назад преобладали в рационе европейцев и американцев. Их подкосил тот самый Fusarium oxysporum, от которого сейчас нас начал защищать Роспотребнадзор. Так что сейчас мы едим не те бананы, что наши дедушки и бабушки — сорт «Кавендиш».



В теории, на некоторых сортах бананов время от времени этот грибок находится. Не так давно весь мир обсуждал, лишимся ли мы все бананов из-за обнаружения этой инфекции в Колумбии и в Мозамбике, но, вроде, обошлось. Однако его появление будет приравниваться к трагедии национального масштаба, неминуемо приводящего к уничтожению тысяч гектар плантаций. Так что производители бананов и сами, как огня, боятся распространения этого заболевания.

В письме главы эквадорского Агенства по фито- и зоосанитарному регулированию и контролю Хулио Муньоса своему российскому коллеге Сергею Данкверту, направленном 3 августа (есть в распоряжении «Фонтанки»), говорится, в настоящее время на всей территории Эквадора нет ни одного случая заражения бананов Fusarium oxysporum. Более того, он пишет, что этот конкретный вид плесени (Foc R4T) оказывает воздействие лишь на само растение и не поражает плод, а значит, потребление таких продуктов человеком является безопасным и не представляет рисков попадания патогенов.



В то же время, микробиологи из петербургского НИИ медицинской микологии им. Кашкина рассказали «Фонтанке», что этот самый Fusarium oxysporum вовсе не какой-то эквадорский эндемик, как можно предположить из письма Анны Поповой. Это довольно распространенный вид плесени, он постоянно находится, к примеру, в почве по всему миру, включая Петербург. И куда больше шансов найти этот грибок на бананах после их хранения в у нас каком-то темном и сыром подвале, чем в контейнере, только что приехавшем из Эквадора.

Fusarium oxysporum действительно относится к опасным для человека микроорганизмам, говорят микологи. Однако в небольших дозах он опасен лишь для людей с острым иммунодефицитом — проходящих курс химиотерапии или больных ВИЧ, рассказывают в НИИ Кашкина. У здоровых же людей массовые отравления Фузариумом были характерны, например, в СССР в 30–40-е годы, в случаях, когда откровенно переплесневевшее зерно в нарушение всех норм приходилось из-за голода молоть в муку, из которой делался хлеб. В этих случаях и правда увидеть споры глазами невозможно, а при длительном употреблении такого хлеба могли наблюдаться симптомы отравления с судорогами и обильной рвотой.



Однако плесень вида Fusarium oxysporum на бананах хорошо видна невооруженным взглядом. Она образуется на стволах и листьях, изредка попадая на кожуру, и выглядит очень характерно. И лишь в самых редких и исключительных случаях микологи допускают, что при длительном контакте с очагом плесени внутри плода (при его повреждении) действительно могут оказаться споры. Но не заметить этого также будет невозможно — ни один здравомыслящий человек не станет есть это, в первую очередь, из-за отвратительного вкуса, который ни с чем не спутать, говорят специалисты. Таким образом, даже теоретическая вероятность острого отравления банановыми грибками крайне низка, уверяют в НИИ Кашкина.



Тем не менее, последние несколько месяцев сотрудники Роспотребнадзора тщательно проверяют все до единой партии бананов, которые приходят в Петербург из Эквадора.

«На начальном этапе внедрения дополнительной проверки от Роспотребнадзора импортёры столкнулись с вынужденной задержкой таможенного оформления грузов. Дело в том, что и Россельхознадзор, и Роспотребнадзор требовали документы в оригинале, поэтому проводить контрольные мероприятия параллельно было невозможно», — рассказала «Фонтанке» Жанна Лучко, генеральный директор таможенного брокера Meridian. Чуть позже некоторые процедуры контроля были упрощены, но манипуляции Роспотребнадзора все равно увеличивают время выпуска груза из порта на 3–4 дня, сетует она.



А бананы это не какой-нибудь арахис, который может простоять без особых потерь качества и неделю, и две. Увеличение длительности хранения контейнеров с ними в порту не столько бьет по кошелькам импортеров, сколько увеличивает риск не доставить бананы до покупателя.

«Есть скоропортящиеся товары, а есть очень скоропортящиеся, и в первую очередь — это бананы. Их надо очень быстро довозить до прилавка, счет идет на дни, — рассказывает специалист еще одного крупного таможенного брокера в порту Петербурга. — У меня нет ответа, по каким причинам сейчас начались эти проверки — политическим, экономическим или еще каким-то. Но любой орган, который осуществляет контроль на границе, — это политический рычаг. И у нас, как и во всем мире, он не редко и весьма эффективно применяется».

Правда, никаких внешне заметных причин для наказания южноамериканской страны в последнее время не наблюдалось. Более того, она один из главных партнеров России, в том числе и по линии здравоохранения: одной из первых в мире признала вакцину «Спутник V» и начала ее массовые закупки.

Контроль за проверкой бананов на наличие вредных микроорганизмов экспертами Россельхознадзора ведется постоянно. Раньше — они сами выезжали на место, а в разгар коронавируса быстро освоили онлайн-формат. Правда, основное внимание было не к Фузариуму, которого на плантациях Эквадора действительно нет, а к другим микроорганизмам — грибку черная сигатока и многоядной мухе-горбатке, которая нет-нет, да находится в российских портах.

Источники «Фонтанки» в центральном аппарате Роспотребнадзора признают: за все время с начала контроля так ни разу и не удалось найти ни одного признака присутствия Фузариума на бананах. А почему именно его стали искать и только в грузах из Эквадора, игнорируя редких гостей их Коста-Рики и Колумбии, — тоже загадка. У специалиста ведомства сложилось внутренняя уверенность в том, что первична была задача проявить пристальное внимание именно к эквадорским бананам.

Неудивительно, что результатов проверок Роспотребнадзора никаких нет, и уже в октябре сотрудники ведомства, по данным редакции, будут готовить статистическую справку и предложение — исключить бананы из Эквадора из списка потенциально опасных продуктов и прекратить их дополнительные проверки. Правда, поскольку с партиями бананов в порт Петербурга периодически приезжают не только мухи-горбатки, особое внимание других ведомств, кроме Россельхознадзора, все еще будет сохраняться.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

