Вблизи села Лесники в Киевской области обстреляли машину Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась 22 сентября на сайте Национальной полиции государства.
Уточняется, что инцидент произошел приблизительно в 10 часов утра. В автомобиль попало более 10 пуль, водитель машины был ранен.
На данный момент на месте работают следственно-оперативные группы полиции. Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просят сообщать в полицию по номеру «102».