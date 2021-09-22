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На Украине обстреляли машину первого помощника Зеленского. Пуля задела водителя

На Украине обстреляли автомобиль помощника президента Зеленского

Фото: Национальная полиция Украины / npu.gov.ua
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Вблизи села Лесники в Киевской области обстреляли машину Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась 22 сентября на сайте Национальной полиции государства.

Уточняется, что инцидент произошел приблизительно в 10 часов утра. В автомобиль попало более 10 пуль, водитель машины был ранен.

Фото: Национальная полиция Украины / npu.gov.ua
Фото: Национальная полиция Украины / npu.gov.ua
Фото: Национальная полиция Украины / npu.gov.ua
Фото: Национальная полиция Украины / npu.gov.ua
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На данный момент на месте работают следственно-оперативные группы полиции. Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просят сообщать в полицию по номеру «102».

Фото: Национальная полиция Украины / npu.gov.ua

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Комментарии (3)

266293617
И к бабке не ходи это всё Путин виноват, а стреляли Петров с Башировым!
Abu-Denis
Да когда же наконец Пригожину в ответ прилетит.
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