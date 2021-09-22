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«Движемся к заветным цифрам». В России привили уже 40 миллионов человек

Глава Роспотребнадзора: Растёт удельный вес россиян с иммунитетом к коронавирусу

«Сегодня у нас есть вакцина, [и] уже достаточно высокий удельный вес людей, которые уже имеют иммунитет, привились <...> или переболели. <...> Мы движемся к заветным цифрам», — цитирует 22 сентября РИА Новости заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По ее словам, полностью от коронавируса в стране вакцинировали 40 миллионов взрослых россиян. При этом глава надзорного ведомства напомнила, что человек без иммунитета уязвим.

В начале декабря прошлого года Владимир Путин призвал начать массовую вакцинацию граждан. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев полагает, что к ноябрю привьют 70 % россиян для формирования популяционного иммунитета. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу привить 80–90 % россиян.

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Комментарии (6)

goodbody
Догоним и перегоним Монголию !
А вирус все равно прет и прет на монгольских товприщей. Парадокс однако.
А профессионалы предупреждали что от уколов вирус злее станет.
lenaF
И тут, гм, искажение истины. Они считают число доз вакцины, а не число людей. Если человек решил, например, ревакцинироваться, то будет учтён как новый человек.
Abu-Denis
Результаты прививок отражаются в статистике смертности. За сутки умерло 812 россиян с ковидом - впервые перевалило за восемьсот с 26 августа.
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