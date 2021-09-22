«Движемся к заветным цифрам». В России привили уже 40 миллионов человек

«Сегодня у нас есть вакцина, [и] уже достаточно высокий удельный вес людей, которые уже имеют иммунитет, привились <...> или переболели. <...> Мы движемся к заветным цифрам», — цитирует 22 сентября РИА Новости заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
По ее словам, полностью от коронавируса в стране вакцинировали 40 миллионов взрослых россиян. При этом глава надзорного ведомства напомнила, что человек без иммунитета уязвим.
В начале декабря прошлого года Владимир Путин призвал начать массовую вакцинацию граждан. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев полагает, что к ноябрю привьют