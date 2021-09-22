Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 6 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл больше обычного, но типично для осени. При этом к 10:30 на дорогах было уже всего 3 балла, затем ненадолго вернулась «четвёрка», и к 11 снова установились «зелёные» 3 балла. Это на 1–2 балла ниже обычного показателя для данного времени суток.
Самыми загруженными магистралями утром стали, по данным «Яндекс.Пробок», Московское шоссе из центра (7 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Шафировскому (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов). На одной магистрали движение было необычно свободно — шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного).
По словам автомобилистов из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пробка от моста Александра Невского растянулась почти до «Ладожской», в том числе встали трамваи. В пресс-службе «Горэлектротранса» «Фонтанке» пояснили, что трамваи задержал автомобиль, вставший на рельсах.
Через поребрик пришлось объезжать аварию на перекрёстке Софийской улицы и Дунайского проспекта. «Фура зажевала маленькую на развороте. И паровозик на переднем плане в свободном ряду», — сообщили очевидцы в «ДТП и ЧП».
Неработающий светофор на перекрестке улиц Бабушкина и Ивановской также собрал заторы.
Топ-5 крупнейших утренних пробок:
- 10:00, Колтушское шоссе от поворота к станции 7-й километр до улицы Коммуны, 7,5 км,
- 8:52, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км,
- 8:20, Российский путепровод и Индустриальный проспект от улицы Латышских Стрелков до шоссе Революции, 4,3 км,
- 9:12, Шлиссельбургский проспект и проспект Обуховской Обороны от Прибрежной улицы до метро «Пролетарская», 4,2 км,
- 9:12, Витебский проспект и Воздухоплавательная улица от Бассейной улицы до Лиговского проспекта, 4,2 км.