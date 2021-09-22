За день до убийства родителей 16-летний москвич вышел из наркологической клиники

Юный москвич зарезал родителей, по предварительной версии, из-за домашнего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Известно, что за день до преступления молодой человек завершил лечение в наркологической клинике. Предварительно, родителей он убил в ходе бытового конфликта», — рассказал источник.



По его словам, у женщины перерезано горло, а мужчина получил несколько ударов ножом в живот.



Напомним, мёртвых супругов нашли утром 22 сентября в их квартире на Полярной улице на северо-востоке Москвы. В убийстве подозревается их 16-летний сын. По предварительной информации, он систематически принимал наркотики и состоял на учёте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

