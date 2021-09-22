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За день до убийства родителей 16-летний москвич вышел из наркологической клиники

Правоохранители сообщили подробности убийства супругов в Москве

Юный москвич зарезал родителей, по предварительной версии, из-за домашнего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Известно, что за день до преступления молодой человек завершил лечение в наркологической клинике. Предварительно, родителей он убил в ходе бытового конфликта», — рассказал источник.

По его словам, у женщины перерезано горло, а мужчина получил несколько ударов ножом в живот.

Напомним, мёртвых супругов нашли утром 22 сентября в их квартире на Полярной улице на северо-востоке Москвы. В убийстве подозревается их 16-летний сын. По предварительной информации, он систематически принимал наркотики и состоял на учёте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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Комментарии (10)

Жора__
В советское время их хорошо лечили уголовным сроком за сам факт употребления.
Cashmare
отлично в клинике подлечили
zlopopik
Как минимум, общество должно знать об угрозе. Без этого с бедой не справиться. Для этого нужно проблему обсуждать, а не замалчивать. От обсуждений наркоманами не становятся.
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