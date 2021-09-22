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Семейную пару зарезали в собственной кровати на северо-востоке Москвы. Задержан их 16-летний сын

16-летнего задержали по подозрению в убийстве родителей в Москве

Уголовное дело об убийстве двух и более лиц возбудило ГСУ СК РФ по Москве после того, как в квартире на северо-востоке Москвы нашли мертвую семейную пару.

Как сообщает пресс-служба ведомства 22 сентября, мужчину и женщину с многочисленными колото-резаными ранами нашли утром в квартире жилого дома, расположенного по улице Полярной.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших. По предварительной информации, молодой человек состоял на учёте и систематически принимал наркотические средства», — сообщили в ГСУ.

В настоящее время подозреваемый доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Расследование продолжается.

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Комментарии (4)

266098315
Обыкновенный путинизм: ни морали, ни человечности.
07A
Что с хомячками не так? Стреляют и режут, режут и стреляют! Нафиг такую Россию будущего!
265863625
Прям русский Тайлер Хэдли.
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