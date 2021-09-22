Семейную пару зарезали в собственной кровати на северо-востоке Москвы. Задержан их 16-летний сын

Уголовное дело об убийстве двух и более лиц возбудило ГСУ СК РФ по Москве после того, как в квартире на северо-востоке Москвы нашли мертвую семейную пару.



Как сообщает пресс-служба ведомства 22 сентября, мужчину и женщину с многочисленными колото-резаными ранами нашли утром в квартире жилого дома, расположенного по улице Полярной.



«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших. По предварительной информации, молодой человек состоял на учёте и систематически принимал наркотические средства», — сообщили в ГСУ.

