В Петербурге «заминировали» офис «Единой России»

В Адмиралтейском районе полиция проверяла анонимку о заминировании офиса политической партии.



Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, накануне после полудня на почту регионального исполкома партии «Единая Россия» пришло письмо, в котором аноним сообщал о том, что здание заминировано. К дому 4 по Конногвардейскому бульвару прибыли несколько нарядов полиции.



Они проверили и сам офис партии, и прилегающую территорию, но ничего взрывоопасного не нашли. Эвакуация не проводилась.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

