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В Петербурге «заминировали» офис «Единой России»

Полиция проверяла офис «Единой России» на Конногвардейском после сообщения о бомбе

В Адмиралтейском районе полиция проверяла анонимку о заминировании офиса политической партии.

Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, накануне после полудня на почту регионального исполкома партии «Единая Россия» пришло письмо, в котором аноним сообщал о том, что здание заминировано. К дому 4 по Конногвардейскому бульвару прибыли несколько нарядов полиции.

Они проверили и сам офис партии, и прилегающую территорию, но ничего взрывоопасного не нашли. Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне Петербургский избирком подвёл итоги голосования в Законодательное собрание.

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