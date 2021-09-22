На само «представление» они не успели, поэтому пришлось потратить пару дней на поиск нарушителей. Один уже выступил на камеру и остался без автомобиля.



Кадр из видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться







Как сообщает 22 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошёл 18 сентября. Около часа ночи в полицию обратился очевидец и рассказал, что на Исаакиевской площади дрифтуют четыре BMW. Сообщение, как оказалось, поступило уже под конец заезда, и наряды ДПС, хотя и прибыли оперативно, нарушителей не застали. Полицейские Адмиралтейского и Центрального районов начали расследование, в частности, изучили записи камер видеонаблюдения. На видео попали многочисленные нарушения ПДД четырьмя BMW. Водители выезжали на полосу встречного движения, на запрещающий сигнал светофора, «забывали» про поворотники (то есть «игнорировали необходимость подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом»). Кроме того, на одной из машин были нарушены правила установки госномеров. На записи видно, как лихачи дымят, распугивая других водителей и наездниц на лошадях.



пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Одного из участников заезда удалось установить. Это 24-летний неработающий житель Красноярска, находившийся за рулём BMW М1. Его доставили в отдел ГИБДД сначала Центрального, а затем Адмиралтейского района, где в отношении него составили в общей сложности 11 протоколов за нарушения ПДД.

«Более того, визит в ГИБДД Адмиралтейского района сделал нарушителя пешеходом. Его автомобиль «БМВ М1» изъят для экспертизы в связи с наличием признаков подделки номерных агрегатов автомобиля. В случае положительного заключения экспертов будет решаться вопрос о привлечении автовладельца к уголовной ответственности по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства), — отмечается в сообщении. — Аналогичная судьба ждет остальных участников «дрифта», после того как полицейские их установят».

Петербургская ГИБДД регулярно ловит дрифтеров и других лихачей, нарушающих ПДД для развлечения. Так, в августе автомобиль изъяли у блогера Арчи.

