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ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

Банк России считает, что в целях борьбы с мошенничеством банки должны усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы. Об этом 22 сентября пишет РБК.

Центробанк предлагает применять антифрод (метод предотвращения мошеннических транзакций, при котором анализируется каждая транзакция и ей присваивается метка, характеризующая её надёжность) ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы. «Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», — поясняют в Центробанке.

По подсчётам ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей, использовав в основном телефонные звонки и поддельные интернет-ресурсы. Банки вернули лишь 7,4 % от этой суммы. В интервью агентству глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что банки возвращают мало из-за того, что мошенники очень оперативно выводят полученные деньги.

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