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«Клад» энергетиков. На Павловском шоссе нашли снаряд времен ВОВ

В Пушкинском районе Петербурга во время земляных работ нашли снаряд

На Павловском шоссе, 23 обнаружили сюрприз времен Второй мировой войны — боевой снаряд. Там перекладывали теплосети специалисты «Промышленного снабжения» — подрядчика петербургского ТЭКа.

Как уточняет 21 сентября пресс-служба ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», на стройках предприятия часто находят такие «военные приветы». Раньше они встречались во время работ в Пушкинском районе — возле Пулковских высот, где велись ожесточенные бои.

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«Снаряд был не больше 30 сантиметров в длину, при проведении земляных работ он выпал в траншею. Сначала бригада рабочих даже не приняла его за снаряд, подумали, это кусок арматуры», — рассказал представитель организации Антон Перегудов.

Пришлось вызывать МЧС, место вокруг находки огородили, и скоро саперы приступили к разминированию. Сейчас снаряд уже увезли, и реконструкция теплосетей идет своим чередом.

Ранее «Фонтанка» писала, что на проспекте Буденного рабочие нашли 100-килограммовую авиационную бомбу. Для уничтожения ее вывезли на полигон в Ленобласти.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Это больше похоже на 50 мм немецкую минометную мину.. хотя фотка такая что не шибко памятно..
kоt-obormot
Какой ужОс. Помню в ЛТЛ в совхозе "детскосельский" на прополке всяких грядок - с патрончиков порох ссыпали. Минометные мины в канаву забрасывали. И всем было на все плевать блин.
Зы; Урожай моркови же не ждал в 83/84 году - когда его разминируют.
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