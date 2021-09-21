Как уточняет 21 сентября пресс-служба ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», на стройках предприятия часто находят такие «военные приветы». Раньше они встречались во время работ в Пушкинском районе — возле Пулковских высот, где велись ожесточенные бои.

На Павловском шоссе, 23 обнаружили сюрприз времен Второй мировой войны — боевой снаряд. Там перекладывали теплосети специалисты «Промышленного снабжения» — подрядчика петербургского ТЭКа.

«Снаряд был не больше 30 сантиметров в длину, при проведении земляных работ он выпал в траншею. Сначала бригада рабочих даже не приняла его за снаряд, подумали, это кусок арматуры», — рассказал представитель организации Антон Перегудов.

Пришлось вызывать МЧС, место вокруг находки огородили, и скоро саперы приступили к разминированию. Сейчас снаряд уже увезли, и реконструкция теплосетей идет своим чередом.



Ранее «Фонтанка» писала, что на проспекте Буденного рабочие нашли 100-килограммовую авиационную бомбу. Для уничтожения ее вывезли на полигон в Ленобласти.

