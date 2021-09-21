FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
73.21р85.86р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
3
Печать

Первый замгенпрокурор России Буксман уходит в отставку

Александра Буксмана освободили от должности первого заместителя генпрокурора России Игоря Краснова. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента Владимира Путина.

О скорой отставке Буксмана заговорили несколько дней назад. По данным «Коммерсанта», дело в том, что он достиг предельного возраста для службы в надзорном ведомстве — 70 лет.

Александр Буксман курировал Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, управление правовой статистики и управление по противодействию коррупции. На посту он провел 15 лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Cвифт
.... кстати, Путин всё ещё хочет встретиться с Эрдоганом ?)))
.... ведь Турция не признаёт никакие выборы в Крыму, включая президентские .... а значит и президента РФ.
--- Эрдоган заявил о непризнании Турцией вхождения Крыма в состав России
tarakan
и как он с ней боролся?
Ruticon
кто-то занес больше. надоело смотреть на все это в моей стране.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний