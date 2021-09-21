Первый замгенпрокурор России Буксман уходит в отставку

Александра Буксмана освободили от должности первого заместителя генпрокурора России Игоря Краснова. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента Владимира Путина.



О скорой отставке Буксмана заговорили несколько дней назад. По данным «Коммерсанта», дело в том, что он достиг предельного возраста для службы в надзорном ведомстве — 70 лет.

Александр Буксман курировал Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, управление правовой статистики и управление по противодействию коррупции. На посту он провел 15 лет.