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«Пять лет уже такое происходит». На Маркина «дубак», хотя обогреть жильцов должны были еще накануне

Житель Петроградского района жалуется на холод в квартире

В Петербурге на улице Маркина, 7, не дали отопление, хотя должны были еще вчера — согласно распоряжению губернатора. О несправедливости 21 сентября рассказал «Фонтанке» житель дома, уточнив, что в прошлом году батареи потеплели на две недели позже срока.

«Такое происходит уже в течение пяти лет. Дома дубак, звонил в диспетчерскую службу, говорят, что сантехник только один, не справляется. Почему не нанять их больше, мы же не в деревне живем», — возмущается мужчина.

В жилкомсервисе № 1 Петроградского района «Фонтанке» ответили, что коммунальные проблемы возникли из-за дефекта трубы — на 30-метровом участке. Сейчас его устранили и завтра обещают избавить жильцов от холода.

Начинать обогревать дома в Петербурге управляющим компаниям рекомендовали с 13 сентября — ориентируясь на пожелания жителей и температуру на улице. С 20 сентября, согласно поручению губернатора, подключение обязательно для всех. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что жители Васильевского тоже мерзнут, и так бывает каждый год.

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Комментарии (1)

Riptide
Кому-то Дубай, а кому-то «дубак»
Бежать надо, беежаать
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