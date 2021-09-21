«Пять лет уже такое происходит». На Маркина «дубак», хотя обогреть жильцов должны были еще накануне

В Петербурге на улице Маркина, 7, не дали отопление, хотя должны были еще вчера — согласно распоряжению губернатора. О несправедливости 21 сентября рассказал «Фонтанке» житель дома, уточнив, что в прошлом году батареи потеплели на две недели позже срока.



«Такое происходит уже в течение пяти лет. Дома дубак, звонил в диспетчерскую службу, говорят, что сантехник только один, не справляется. Почему не нанять их больше, мы же не в деревне живем», — возмущается мужчина.



В жилкомсервисе № 1 Петроградского района «Фонтанке» ответили, что коммунальные проблемы возникли из-за дефекта трубы — на 30-метровом участке. Сейчас его устранили и завтра обещают избавить жильцов от холода.

