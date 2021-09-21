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«Наташ, мы всё пропустили, вообще всё». В УК объяснили, почему жители Васильевского мёрзнут и когда перестанут

«Сити Сервис» обещает отработать заявки об отсутствии тепла на Васильевском за 3 дня

В Петербурге начался период отопления, но губернаторское распоряжение дошло не до всех: в некоторых домах на Васильевском острове батареи так и не потеплели. В УК рассказали, как долго ещё спасаться обогревателями.

О коммунальных проблемах «Фонтанке» 21 сентября сообщили читатели с Железноводской улицы, 7. На второй день после того, как город перешёл на регулярное отопление, в квартирах по-прежнему мерзнут. Впустую щупают батареи и на проспекте КИМа, 28.

«Чуда так и не случилось, и отопительный сезон не начался. И так каждый год», — сетуют жители и вспоминают известный мем с котами, которые «накосячили»: «Наташ, мы всё уронили, вообще всё». Перекличку ведут в районном паблике «ВКонтакте», добавляя в список Морскую набережную, 41, Наличную — дома № 34, 40 и 55, а также шестнадцатиэтажку на Кораблестроителей, 38/1, и четырнадцатиэтажный дом № 37 на той же улице. При этом в последнем доме некоторые не заметили и периодического протапливания. «Батареи ледяные. У соседей так же. В «Сити Сервис» не дозвониться, отправила заявку на сайте», — пишет Анна, отмечая, что со вчерашнего дня не потеплело.

«Сити Сервис» — подразделение немаленькой компании «ДОМСПб». В её управлении, как заявлено на сайте, 410 домов, в том числе все перечисленные выше адреса. «Фонтанка» попросила объяснить, почему 20-го числа не повысилась комнатная температура.

В компании «ДОМСПб» напомнили, что в прошлом году период периодического протапливания был существенно длиннее: около месяца. Это время, как утверждают, позволило в срок провести необходимые проверки. В этом году было всего четыре дня между началом периодического и распоряжением о переходе на регулярное отопление, которое довели до УК 17 сентября. Система не позволяет обеспечить теплом в такие сжатые сроки, говорят в пресс-службе, напоминая, что включение отопления — не одномоментное действие, а планомерная работа.

Обогреть находящиеся под управлением дома на Васильевском пообещали в течение трёх дней. В компании уточняют, что заявки принимают как по телефону, так и через сайт. Жалобы в соцсетях также не остаются без внимания.

В комитете по энергетике подтверждают, что в этом году отопительный сезон рекордно ранний: впервые за пять лет он стартовал 20 сентября. Большинству компаний, судя по данным Смольного, своевременно завершить все подготовительные работы это не помешало. Комитет отчитывался, что на 18-е число к отоплению подключены 99 % многоквартирных домов.

Отмечается, что начинать подключать дома УК рекомендовали с 13 сентября — ориентируясь на пожелания жителей и температуру на улице. С 20 сентября, согласно поручению губернатора, подключение обязательно для всех. По блоку комитета отопление до домов довели. Дальнейшее находится в ведении жилищной инспекции.

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Комментарии (3)

266090415
Дом 13, на ул.Кирилловской также нет тепла. В начале лета начали капремонт системы отопления, все отрезали, и бросили...
Переодически что делают и затем все опять бросают.
nafin
В прошлом году очень мучились с отоплением (Ленинский пр.) - периодического протапливания не было вообще, по всем телефонам (управляющая компания, 004 и т.п.) отвечали: "ждите и бла бла бла". Уже было пущено типа постоянное отопление, но у нас батареи были по-прежнему холодные. В конце концов я накатала жалобу в эл. приемную губернатора и заодно - в Комитет по энергетике. Отопление дали в тот же день :))
spb7771250
СИТИ СЕРВИС, даже после переименования в дом спб - это одна из самых мерзких управляшек в городе. Если бы губернатор города заботился о жителях города - таких управлшек не осталось в течение 4-5 лет. Либо они бы изменились, либо на мороз и аут оф бизнес. Конкретно сити сервису там самое место.
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