«Наташ, мы всё пропустили, вообще всё». В УК объяснили, почему жители Васильевского мёрзнут и когда перестанут

«Чуда так и не случилось, и отопительный сезон не начался. И так каждый год», — сетуют жители и вспоминают известный мем с котами, которые «накосячили»: «Наташ, мы всё уронили, вообще всё». Перекличку ведут в районном паблике «ВКонтакте», добавляя в список Морскую набережную, 41, Наличную — дома № 34, 40 и 55, а также шестнадцатиэтажку на Кораблестроителей, 38/1, и четырнадцатиэтажный дом № 37 на той же улице. При этом в последнем доме некоторые не заметили и периодического протапливания. «Батареи ледяные. У соседей так же. В «Сити Сервис» не дозвониться, отправила заявку на сайте», — пишет Анна, отмечая, что со вчерашнего дня не потеплело.

О коммунальных проблемах «Фонтанке» 21 сентября сообщили читатели с Железноводской улицы, 7. На второй день после того, как город перешёл на регулярное отопление, в квартирах по-прежнему мерзнут. Впустую щупают батареи и на проспекте КИМа, 28.

«Сити Сервис» — подразделение немаленькой компании «ДОМСПб». В её управлении, как заявлено на сайте, 410 домов, в том числе все перечисленные выше адреса. «Фонтанка» попросила объяснить, почему 20-го числа не повысилась комнатная температура.



В компании «ДОМСПб» напомнили, что в прошлом году период периодического протапливания был существенно длиннее: около месяца. Это время, как утверждают, позволило в срок провести необходимые проверки. В этом году было всего четыре дня между началом периодического и распоряжением о переходе на регулярное отопление, которое довели до УК 17 сентября. Система не позволяет обеспечить теплом в такие сжатые сроки, говорят в пресс-службе, напоминая, что включение отопления — не одномоментное действие, а планомерная работа.



Обогреть находящиеся под управлением дома на Васильевском пообещали в течение трёх дней. В компании уточняют, что заявки принимают как по телефону, так и через сайт. Жалобы в соцсетях также не остаются без внимания.



В комитете по энергетике подтверждают, что в этом году отопительный сезон рекордно ранний: впервые за пять лет он стартовал 20 сентября. Большинству компаний, судя по данным Смольного, своевременно завершить все подготовительные работы это не помешало. Комитет отчитывался, что на 18-е число к отоплению подключены 99 % многоквартирных домов.

