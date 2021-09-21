Привиться за границей. Туроператоры предлагают россиянам «вакцинные туры»

Туроператоры предлагают российским путешественникам вакцинные туры за рубеж — чтобы привиться от коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Об этом 21 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
«Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ», — рассказала она.
По словам Ломидзе, наибольшим спросом такие предложения пользуются у россиян, которые ездят к родственникам или по вопросам учебы и бизнеса. Кроме того, туры выбирают те, кто хочет обеспечить себе туристический въезд в страны Евросоюза.
Самые популярные страны для таких поездок — Сербия и Германия. В Сербии можно привиться вакцинами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm, а еще для россиян это направление безвизовое и с регулярными рейсами. Путешественнику придется выложить справку об отрицательном ПЦР-тесте и от 21 тысячи (без перелета) до 50 тысяч рублей.