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Привиться за границей. Туроператоры предлагают россиянам «вакцинные туры»

Россиянам предлагают привиться от ковида за границей в рамках спецтуров

Туроператоры предлагают российским путешественникам вакцинные туры за рубеж — чтобы привиться от коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Об этом 21 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

«Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ», — рассказала она.

По словам Ломидзе, наибольшим спросом такие предложения пользуются у россиян, которые ездят к родственникам или по вопросам учебы и бизнеса. Кроме того, туры выбирают те, кто хочет обеспечить себе туристический въезд в страны Евросоюза.

Самые популярные страны для таких поездок — Сербия и Германия. В Сербии можно привиться вакцинами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm, а еще для россиян это направление безвизовое и с регулярными рейсами. Путешественнику придется выложить справку об отрицательном ПЦР-тесте и от 21 тысячи (без перелета) до 50 тысяч рублей.

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Комментарии (7)

AGP
Странно, что Болгария не упомянута, зато, почему-то, вспомнили Германию. Что, и в Германию можно слетать на укол? 😜
Yksy
Блин, но Спутник то лучше. Реально лучше, неужели кто то будет астразенеку колоть только ради бумажки?
Аппаратчик мокрой классификации
Кагжэтаг?!!! Ведь это мы - первые в мире сделали вакцину! Ведь это к нам должны ездить в шир-туры! Так Беглов говорил! :)))
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