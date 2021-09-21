Привиться за границей. Туроператоры предлагают россиянам «вакцинные туры»

Туроператоры предлагают российским путешественникам вакцинные туры за рубеж — чтобы привиться от коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Об этом 21 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.



«Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ», — рассказала она.

