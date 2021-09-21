Полярники на Южном полюсе 21 сентября встретили первый рассвет за полгода, до этого солнце видели в марте.



Солнечный диск приподнялся над горизонтом. Рассвет сопровождал зелёный луч — редкое оптическое явление, рассказывает физик Марин Вольф (Martin Wolf), работающий на полярной станции в Антарктиде.

