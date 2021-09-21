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Первый с марта рассвет на Южном полюсе открыл зелёный луч

Полярники на Южном полюсе 21 сентября встретили первый рассвет за полгода, до этого солнце видели в марте.

Солнечный диск приподнялся над горизонтом. Рассвет сопровождал зелёный луч — редкое оптическое явление, рассказывает физик Марин Вольф (Martin Wolf), работающий на полярной станции в Антарктиде.

Зелёный луч возникает из-за преломления солнечных лучей в атмосфере, которые разлагаются на спектр. Таким образом, первый луч восходящего Солнца — зелёный; затем к нему добавляется жёлтый, оранжевый и, наконец, красный, вместе формирующие обычный дневной свет.

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