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ВОЗ: 99% умерших с коронавирусом в больницах — без прививок

Подавляющее большинство умерших от коронавируса в больницах не имели прививки от него, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Среди тех, кто «попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство — 99% — это невакцинированные», цитирует Харрис 21 сентября ТАСС.

По данным ВОЗ на 20 сентября, в мире от коронавируса умерли 4,6 миллиона человек. И по словам Харрис, вакцины очень хорошо позволяют не оказаться в их числе — они предотвращают госпитализацию, тяжелое протекание болезни и смерть.

Тем временем в Петербурге вновь начало увеличиваться число пациентов с COVID-19 в больницах. В Смольном наращивают коечный фонд.

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Комментарии (7)

266237262
Очень странно, ТВ Италии в прямом эфире транслировало доктора который сказал, что у них в интенсивной терапии лежать все не привитые, а медсестра тут же сказала, что привитые... В Израиле можно глянуть официальную статистику по привитым, заболеваниям и смертям.
Мillemelle
конечно конечно, мы верим
264527831
Опять агитка, теперь «прививайся иначе сдохнешь».
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