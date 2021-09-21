ВОЗ: 99% умерших с коронавирусом в больницах — без прививок

Подавляющее большинство умерших от коронавируса в больницах не имели прививки от него, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.



Среди тех, кто «попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство — 99% — это невакцинированные», цитирует Харрис 21 сентября ТАСС.



По данным ВОЗ на 20 сентября, в мире от коронавируса умерли 4,6 миллиона человек. И по словам Харрис, вакцины очень хорошо позволяют не оказаться в их числе — они предотвращают госпитализацию, тяжелое протекание болезни и смерть.

