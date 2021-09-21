Вблизи дома № 29 на Бронницкой улице в Петербурге местные жители закрыли яму в асфальте кусочками разноцветной керамической плитки. Фотографию необычного арт-объекта 21 сентября опубликовал Telegram-канал «Аварийный Петербург».
На пластинах из обожженной глины изображены разноцветные лепестки диковинных растений. «Заплатка» на тротуаре бросается в глаза и своим видом поднимает настроение.
Кто является автором мозаичного рисунка — неизвестно.
«Фонтанка» писала, что в центре Петербурга местные жители заложили с помощью плитки яму в асфальте у дома № 39 на Подольской улице. Разноцветные кусочки сформировали изображение динозавра, которого назвали Семеном.