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На Бронницкой в Петербурге яму в асфальте закрыли керамической плиткой с диковинными лепестками

Вблизи дома № 29 на Бронницкой улице в Петербурге местные жители закрыли яму в асфальте кусочками разноцветной керамической плитки. Фотографию необычного арт-объекта 21 сентября опубликовал Telegram-канал «Аварийный Петербург».

На пластинах из обожженной глины изображены разноцветные лепестки диковинных растений. «Заплатка» на тротуаре бросается в глаза и своим видом поднимает настроение.

Кто является автором мозаичного рисунка — неизвестно.

«Фонтанка» писала, что в центре Петербурга местные жители заложили с помощью плитки яму в асфальте у дома № 39 на Подольской улице. Разноцветные кусочки сформировали изображение динозавра, которого назвали Семеном.

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