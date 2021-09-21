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В Аргентине после уколов «Спутником» разрешили не носить маски и танцевать

Власти Аргентины разрешили не носить маску на улице, если на ней никого нет. А также пошли на ряд других мер по смягчению коронавирусного режима на фоне успехов вакцинации и падения заболеваемости.

Как пишет 21 сентября La Nacion со ссылкой на министра здравоохранения Аргентины, на 16-й подряд неделе снижения количества ежедневных случаев коронавируса и 14-й подряд неделе снижения смертности и госпитализаций власти страны решили отменить обязательное использование масок на открытом воздухе, если рядом нет людей. Носить их в закрытых помещениях и на мероприятиях надо по-прежнему.

Кроме того, министр здравоохранения разрешил открыть дискотеки для людей, прошедших вакцинацию не менее 14 дней назад. С 1 октября также будет разрешен въезд в Аргентину иностранцев из соседних стран без необходимости карантина, а с 1 ноября планируется разрешить въезд иностранцев и из неприграничных стран на тех же условиях.

«Фонтанка» сообщала, что еще недавно власти Аргентины — страны, которая одной из первых в мире одобрила «Спутник V», — грозили официально расторгнуть контракт на поставку препарата, так как, по их словам, Россия срывала все графики.

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
"и танцевать" - (философски) ну а что ещё остаётся.. :))
daisychain
При коронавирусе белое не надевать, обтягивающее не носить, и главное - НЕ ТАНЦЕВАТЬ!
Игoрь
Интересно, открыли ли они милонги, иначе какой смысл туда ехать.
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