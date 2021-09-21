Татьяна Черниговская расскажет об испытании для человеческой цивилизации

Лекция — одно из событий идущей сейчас в ЦВЗ «Манеж» выставки New Nature. Авторы, художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов (лауреаты премии Кандинского, участники 57-й Венецианской биеннале) рассуждают о том, как виртуальное пространство начинает заменять религию, вводит в обиход свои коды вроде лайков и просмотров или индексов цитируемости. Некоторые объекты на этой выставке просто не увидишь, если у тебя нет смартфона — но и человек, который не действует в интернете, будто и не существует, он не является участником некоего общего дела человечества, как говорила профессор Черниговская на одной из лекций. С одной стороны, «цифра» сделала мир прозрачным — с другой, дипфейки способны убедить наивную публику в том, чего не происходило в реальности. А публика, обжегшись один раз, все больше не доверяет любой информации.

