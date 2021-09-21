В Петербурге вынесли приговор помощникам участкового, убивавшего из-за квартир. Раскрытые хищения остались безнаказанными

О решении 21 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов. Геннадия Агеева, Викторию Годовикову и Валентину Торочкову не будут приговаривать за мошенничество и покушения на хищение чужого имущества. Вменяемые им преступления были совершены в 2010–2015 годах, срок давности по этим статьям истёк.
Забар Зубов и Виктор Зорин, которые, по версии обвинения, были исполнителями убийств, вернутся в колонию. Первый получил пожизненный срок, второму горсуд назначил 11 лет в ИК строгого режима. Зорин — единственный из фигурантов, кто, по мнению присяжных, заслуживает снисхождения, несмотря на то, что, как и подельники, виновен по всем пунктам.
По версии следствия, банду «чёрных риелторов» сколотил Сергей Крохин, который до 2015 года служил участковым уполномоченным в 39-м отделе полиции. Действовали по отлаженной схеме: Крохин, работая участковым, присматривал маргинальных или престарелых собственников квартир, проверял родственников и давал отмашку на убийство. Пенсионера МВД Агеева в СК называли ответственным за решение юридических вопросов при оформлении наследства, Торчкова и Годовикова отметились тем, что вступали в фиктивные браки с потерпевшими.
Коллегия присяжных слушала дело о четырёх убийствах. Это эпизоды, о которых рассказал Крохин, дожидаясь своего пожизненного приговора. Зубов и Зорин ранее также были приговорены к 8 и 9,5 года колонии.