В Петербурге вынесли приговор помощникам участкового, убивавшего из-за квартир. Раскрытые хищения остались безнаказанными

О решении 21 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов. Геннадия Агеева, Викторию Годовикову и Валентину Торочкову не будут приговаривать за мошенничество и покушения на хищение чужого имущества. Вменяемые им преступления были совершены в 2010–2015 годах, срок давности по этим статьям истёк.

Забар Зубов и Виктор Зорин, которые, по версии обвинения, были исполнителями убийств, вернутся в колонию. Первый получил пожизненный срок, второму горсуд назначил 11 лет в ИК строгого режима. Зорин — единственный из фигурантов, кто, по мнению присяжных, заслуживает снисхождения, несмотря на то, что, как и подельники, виновен по всем пунктам.