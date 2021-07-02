Банде «чёрных риелторов» вынесли вердикт в Петербурге. Подельники участкового-душегуба убили четверых

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 1 июля присяжные вынесли обвинительный вердикт Геннадию Агееву, Виктории Годовиковой, Валентине Торочковой, Забару Зубову и Виктору Зорину. Последнему вменяют убийства, у Зубова дополнением идёт мошенничество. Остальные, по версии следствия, замешаны только в хищениях или покушении на него.



Присяжные ответили на 38 вопросов и сочли, что снисхождения из компании заслуживает только Зорин. Он в 2017 году получил 9,5 лет колонии, Зубову тогда назначили на полтора года меньше, однако позднее вскрылись новые эпизоды. Это четыре убийства, которые, уверено обвинение, Зубов и Зорин совершили с 2011 по 2015 годы под руководством Сергея Крохина — бывшего сотрудника органов внутренних дел из Колпино.

