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Банде «чёрных риелторов» вынесли вердикт в Петербурге. Подельники участкового-душегуба убили четверых

В Петербурге вынесли вердикт банде «чёрных риелторов», убившей четверых

Коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу об убийствах ради квадратных метров в Петербурге. Сколотивший банду «чёрных риелторов» бывший участковый уже получил пожизненное и немного больше.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 1 июля присяжные вынесли обвинительный вердикт Геннадию Агееву, Виктории Годовиковой, Валентине Торочковой, Забару Зубову и Виктору Зорину. Последнему вменяют убийства, у Зубова дополнением идёт мошенничество. Остальные, по версии следствия, замешаны только в хищениях или покушении на него.

Присяжные ответили на 38 вопросов и сочли, что снисхождения из компании заслуживает только Зорин. Он в 2017 году получил 9,5 лет колонии, Зубову тогда назначили на полтора года меньше, однако позднее вскрылись новые эпизоды. Это четыре убийства, которые, уверено обвинение, Зубов и Зорин совершили с 2011 по 2015 годы под руководством Сергея Крохина — бывшего сотрудника органов внутренних дел из Колпино.

Согласно материалам дела, будучи участковым, он вместе с сообщниками подыскивал собственников квартир со склонностью к употреблению алкоголя и запрещённых веществ, к хозяевам входили в доверие, в том числе благодаря фиктивному браку, а после душили или подстраивали смертельную передозировку наркотиками.

В марте 2019 года Крохина приговорили к пожизненному лишению свободы. Суд установил, что вместе с подельниками он причастен к убийству шести человек. В процессе он признался в других эпизодах, дал показания на бывших «коллег» и получил ещё 12,5 лет колонии.

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