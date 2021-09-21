FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
73.33р85.88р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
6
Печать

ГИБДД: Каждый третий наезд на ребенка в Петербурге происходит по неосторожности детей

В 2021 году в Петербурге и Ленинградской области выросло число ДТП с детьми, и пострадавших в них несовершеннолетних тоже стало больше. Снизилась только детская смертность на дорогах, зато почти вдвое.

Как сообщает 21 сентября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти во «ВКонтакте», по итогам 8 месяцев текущего года на территории регионов на 4,6 % выросло количество ДТП с участием детей. Количество раненых в дорожных авариях детей увеличилось на 2,5 %. В то же время число погибших несовершеннолетних сократилось на 41,2 %.

В каждом втором случае дети попадали в ДТП будучи пассажирами, в каждом третьем — как пешеходы. При этом каждый третий наезд на несовершеннолетних пешеходов происходил по собственной неосторожности детей, отмечают в ведомстве.

С 20 по 24 сентября Госавтоинспекция проводит в Петербурге и Ленобласти неделю безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД рассказывают воспитанникам детских садов, школьникам и их родителям о правилах безопасного поведения на дороге, особое внимание уделяют безопасному использованию таких средств передвижения, как гироскутеры, сигвеи, моноколеса и велосипеды. Взрослым напоминают об обязательном использовании автокресел.

В дополнение ведомство запустило два интернет-челленджа: «Везу ребенка правильно» для водителей и «Возьми ребенка за руку» для пешеходов. Поучаствовать в них могут все желающие, для этого нужно записать соответствующее теме видео длительностью до 1 минуты и опубликовать на своей странице с хештегом #ВезуРебенкаПравильно или #ВозьмиРебенкаЗаРуку. Трех победителей по каждому из челленджей назовут по завершении Недели безопасности дорожного движения.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

spb7771250
ГИБДД города Санкт-Петербурга НЕ выполняет свои функции. Базовые системны вещи не отрабатывают, в результате чайники носятся 80-100 по узким улицам и по прилегающим со скоростью, превышающей время их - этих чайников - реакции. Но виноваты, конечно, дети, а не система. С выборами нас и вас! )
П.С. Колхозников, паркующихся на газоне или тротуаре стало больше. И чайники искренне верят, что это нормально - "гаишник же не штрафует".
Miniput
Гаишники для галочки отчитываются: у нас возле школы на Парнасе на пешеходной переходе регулярно паркуются автомашины. Сообщал этим "работникам" - ни разу проблему не решили. А улочка очень узенькая, там детям легко под колеса попасть.
mynine
Сколько ни говори "халва" слаще не станет. Сколько детям не рассказывайте об осторожности, кардинально ничего не изменится - Errare humanum est.

Есть известные работающие способы борьбы с дтп в городе вообще и с наездами на детей в частности: снижение максимальной разрешенной скорости до 30-50 в зависимости от ширины улицы и обеспечение взаимной видимости участников движения, то есть человек рядом с пешеходным переходом должен видеть автомобили на дороге и сам быть хорошо видимым водителями. Ну и переходы должны быть там, где люди постоянно ходят, а не там где удобно их делать.

Вот при этих условиях и дети не будут выбегать неожиданно для водителей на дорогу, а если и выбегут, то это не приведет к серьезным травмам.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний