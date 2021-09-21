ГИБДД: Каждый третий наезд на ребенка в Петербурге происходит по неосторожности детей

Как сообщает 21 сентября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти во «ВКонтакте» , по итогам 8 месяцев текущего года на территории регионов на 4,6 % выросло количество ДТП с участием детей. Количество раненых в дорожных авариях детей увеличилось на 2,5 % . В то же время число погибших несовершеннолетних сократилось на 41,2 % .

В 2021 году в Петербурге и Ленинградской области выросло число ДТП с детьми, и пострадавших в них несовершеннолетних тоже стало больше. Снизилась только детская смертность на дорогах, зато почти вдвое.

В каждом втором случае дети попадали в ДТП будучи пассажирами, в каждом третьем — как пешеходы. При этом каждый третий наезд на несовершеннолетних пешеходов происходил по собственной неосторожности детей, отмечают в ведомстве.

С 20 по 24 сентября Госавтоинспекция проводит в Петербурге и Ленобласти неделю безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД рассказывают воспитанникам детских садов, школьникам и их родителям о правилах безопасного поведения на дороге, особое внимание уделяют безопасному использованию таких средств передвижения, как гироскутеры, сигвеи, моноколеса и велосипеды. Взрослым напоминают об обязательном использовании автокресел.

В дополнение ведомство запустило два интернет-челленджа: «Везу ребенка правильно» для водителей и «Возьми ребенка за руку» для пешеходов. Поучаствовать в них могут все желающие, для этого нужно записать соответствующее теме видео длительностью до 1 минуты и опубликовать на своей странице с хештегом #ВезуРебенкаПравильно или #ВозьмиРебенкаЗаРуку. Трех победителей по каждому из челленджей назовут по завершении Недели безопасности дорожного движения.