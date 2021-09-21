Электробус горел минувшей ночью на дублёре Дмитровского шоссе в Москве. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба столичного дептранса.
«Сегодня ночью на дублёре Дмитровского шоссе, в районе дома
Производителем электробуса является КАМАЗ. По предварительной оценке, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, но не исключается и человеческий фактор. Проводится расследование.
Ранее «Фонтанка» писала, что в середине июня на территории Октябрьского электровагоноремонтного завода в Петербурге произошло возгорание аккумуляторной батареи на крыше электробуса. По предварительной информации, пожар произошёл во время тестовых испытаний.