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В Москве впервые сгорел электробус

Электробус горел минувшей ночью на дублёре Дмитровского шоссе в Москве. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба столичного дептранса.

«Сегодня ночью на дублёре Дмитровского шоссе, в районе дома № 157с4, произошло возгорание электробуса 2018 года выпуска. Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Производителем электробуса является КАМАЗ. По предварительной оценке, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, но не исключается и человеческий фактор. Проводится расследование.

Ранее «Фонтанка» писала, что в середине июня на территории Октябрьского электровагоноремонтного завода в Петербурге произошло возгорание аккумуляторной батареи на крыше электробуса. По предварительной информации, пожар произошёл во время тестовых испытаний.

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Комментарии (5)

***_555
Газобусы горят чаще.
Савва Морозов
вот и вся технологичность
-4°
Хорошо,что огонь до батарей не дошёл
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