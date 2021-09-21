Российская частная компания хочет отправить спутники на орбиту в 2022 году

Компания «Спутникс» (резидент «Сколково») планирует запустить малые космические аппараты по программе Space-Pi, в том числе для автоматической идентификации судов, в первом квартале 2022 года. Об этом 21 сентября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
«Запуск с участием космических аппаратов в рамках проекта Space-Pi в настоящее время запланирован на I квартал 2022 года», — заявили в компании.
Сейчас продолжается штатная подготовка космических аппаратов по проекту Фонда содействия инновациям Space-Pi, в том числе спутников для АИС. Аппараты будут готовы к запуску к концу 2021 года, они отправятся на орбиту в качестве попутной нагрузки.
Ранее соучредитель Apple Стив Возняк объявил, что создает космическую компанию Privateer Space. Она будет «не похожа на другие». Сооснователем организации будет гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.