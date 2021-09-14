Соучредитель Apple Стив Возняк объявил, что создает космическую компанию Privateer Space. Она будет «не похожа на другие», написал он 13 сентября в своем Twittter-аккаунте.
К твиту приложено видео, в котором закадровый голос объясняет, что освоение космоса — это не соревнование, а общая задача всего человечества. В описании ролика сказано, что сооснователем Privateer Space выступает гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг. Они с Возняком расскажут о планах компании на конференции AMOS Tech, которая пройдет 14–17 сентября на Гавайях.
A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF— Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021
Стив Возняк учредил Apple вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году. В середине 1970-х он в одиночку программировал компьютеры компании, с 1981 по 1983 год не работал в Apple из-за последствий аварии на личном самолете, а в 1987 году окончательно ушел из проекта.
Как ранее писала «Фонтанка», НАСА заявило о неготовности лететь на Луну из-за отсутствия новых скафандров до 2024 года. На новость отреагировал Илон Маск. Он написал в Twitter: «SpaceX могла бы сделать это, если нужно».