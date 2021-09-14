Соучредитель Apple Стив Возняк объявил, что создает космическую компанию Privateer Space. Она будет «не похожа на другие», написал он 13 сентября в своем Twittter-аккаунте.



К твиту приложено видео, в котором закадровый голос объясняет, что освоение космоса — это не соревнование, а общая задача всего человечества. В описании ролика сказано, что сооснователем Privateer Space выступает гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг. Они с Возняком расскажут о планах компании на конференции AMOS Tech, которая пройдет 14–17 сентября на Гавайях.

