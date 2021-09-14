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«Чтобы космос был безопасным и доступным для всех». Соучредитель Apple создает космическую компанию

Стив Возняк открывает космическую компанию Privateer Space

Соучредитель Apple Стив Возняк объявил, что создает космическую компанию Privateer Space. Она будет «не похожа на другие», написал он 13 сентября в своем Twittter-аккаунте.

К твиту приложено видео, в котором закадровый голос объясняет, что освоение космоса — это не соревнование, а общая задача всего человечества. В описании ролика сказано, что сооснователем Privateer Space выступает гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг. Они с Возняком расскажут о планах компании на конференции AMOS Tech, которая пройдет 14–17 сентября на Гавайях.

Стив Возняк учредил Apple вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году. В середине 1970-х он в одиночку программировал компьютеры компании, с 1981 по 1983 год не работал в Apple из-за последствий аварии на личном самолете, а в 1987 году окончательно ушел из проекта.

Как ранее писала «Фонтанка», НАСА заявило о неготовности лететь на Луну из-за отсутствия новых скафандров до 2024 года. На новость отреагировал Илон Маск. Он написал в Twitter: «SpaceX могла бы сделать это, если нужно».

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Комментарии (2)

Алик-1
Возняк до сих пор раскаивается, что ушел из Apple. Будь он тогда умнее, сейчас бы пребывал на синекуре в должности вице-президента Apple и имел влияние на политику компании, делая себе имя. А так, в тени глыбы Джобса, остается заниматься сомнительными проектами.
07A
Колосс на глиняных ногах! Могли бы купить лицензию у более развитой страны-РФ! Так поступают китайцы, немцы клянчат наш газ, а миллионы украинцев едут в нашу страну приобщится к цивилизации!
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