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НАСА заявило о неготовности лететь на Луну из-за отсутствия новых скафандров до 2024 года. Илон Маск: SpaceX могла бы это сделать

Генеральный инспектор НАСА заявил, что скафандры xEMU, необходимые для выхода на поверхность Луны, будут готовы не раньше апреля 2025 года. Это не единственная причина, почему миссия на спутник Земли не сможет состояться в 2024 году.

«Текущий график НАСА предусматривает производство первых двух готовых к полету xEMU к ноябрю 2024 года, но Агентство сталкивается со значительными проблемами в достижении этой цели <...>. Скафандры будут готовы к полету не ранее апреля 2025 года», — говорится в опубликованном 10 августа отчёте по аудиту.

В качестве причин задержки называются нехватка финансирования, воздействие COVID-19 и технические проблемы.

«Тем не менее неспособность НАСА завершить разработку xEMU для высадки на Луну в 2024 году — не единственный фактор, влияющий на жизнеспособность нынешнего графика возвращения на Луну. Предыдущий аудит выявил значительные задержки в выполнении других крупных программ, необходимых для высадки на Луну, в том числе космического запуска. Ракетная система и капсула Орион. Кроме того, есть задержки, связанные с разработкой лунных посадочных модулей <...>», — следует из документа.

На разработку скафандра нового поколения для работы в открытом космосе было потрачено 14 лет и 420 млн долларов, ожидается ещё 625 млн. Благодаря этой работе пять лет назад появился проект Exploration Extravehicular Mobility Units (xEMU). Те скафандры, что используются сейчас, разработаны 45 лет назад.

На новость отреагировал Илон Маск. Он написал в Twitter: «SpaceX могла бы сделать это, если нужно».

США собирались возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis («Артемида») в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, именем которого была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 1960–70-х годах прошлого века.

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Комментарии (8)

Pilat
А что, старые декорации луны мыши съели?
dragvs
В Artemis вообще мало что идет гладко. Уже запуски лунных модулей ушли в SpaceX. Дальше NASA уже подписали контракт на разработку лунного Starship и Dragon XL. Короче с таким успехом НАСА может просто финансировать SpaceX, а те все сделают.
bluxer
Летите в старых. Какие проблемы. Или... Нам все это время врали? :)
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