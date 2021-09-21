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Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Россия по решению оперативного штаба возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в Венгрию, Казахстан и Катар.

Рейсы Москва — Багдад будут выполняться 2 раза в неделю, Москва — Мадрид и Москва — Барселона по 4 раза в неделю, Москва — Малага и Москва — Аликанте по 2 раза в неделю. Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва — Найроби с частотой 2 рейса в неделю, в Словакию — по маршруту Москва — Братислава с частотой 4 рейса в неделю и Санкт-Петербург — Братислава с частотой 2 рейса в неделю. Кроме того, возобновляются полеты в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, пишет РИА Новости.

Также РФ увеличивает число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю.

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