Председатель Европарламента госпитализирован с пневмонией

Председатель Европарламента Давид Сассоли госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Страсбурга. Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает 20 сентября РИА Новости.



В больницу Сассоли попал еще 15 сентября, во время пленарной сессии Европейского парламента. У политика отрицательный тест на коронавирус. Врачи оценивают его состояние как хорошее.



Ранее стало известно, что министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер почувствовал себя плохо на заседании комитета бундестага, которое проходило в отеле Ritz-Carlton в Берлине 6 сентября. Состояние 63-летнего чиновника потребовало госпитализации,

